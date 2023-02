Izniman nalaz usred Karlovca: 'Analize će pokazati točnu starost ove ceste'

U srcu karlovačke Zvijezde u kojoj se provodi višemilijunski projekt zamjene komunalne infrastrukture, arheolozi su otkrili izniman nalaz – ispod današnje ceste u Samostanskoj ulici pored vojarne pronađena je cesta koja je vjerojatno stara gotovo 400 godina, uređena u vrijeme kada je Karlovac bio vojna utvrda!

– Riječ je o cesti ispod ceste koja nam dokazuje i da je nivo ceste nekada bio puno niži, ali nam pokazuje i kako su graditelji tada rješavali problemom blata koji je svakako postojao, a koji je trebalo riješiti s obzirom na to da su cestom prolazila kola, među ostalim, i za opskrbu vojarni u središtu grada. Ovdje vidimo da su na nabijenu zemlju stavljane paljene grede, a vjerojatno je preko toga išao i nekakav nasip. Drvene su grade u jako dobrom stanju, što možemo zahvaliti močvarnom podneblju Karlovca koje je konzerviralo građu. Jako smo radosni što smo to uspjeli detektirati, a analize koje slijede će pokazati točnu starost ove ceste – kazala je Matea Galetić, kustosica Arheološkog odjela Muzeja Grada Karlovca. Zadnjih mjeseci, koliko traju radovi po Zvijezdi i arheolozi istražuju "temelje" grada pa su ostatke ceste s drvenom podlogom pronašli i u susjednoj ulici, no tek segment.

Arheolog Krešimir Raguž iz Konzervatorskog odjela Karlovac koji je u ovom projektu pohvalio odličnu suradnju i koordiniranost s izvođačima, investitorom i Muzejom, kazao je da se radi o vrijednom arheološkom lokalitetu, ali da ovaj nalaz neće usporiti radove na obnovi komunalne infrastrukture.

– U dva dana ćemo pripremiti varijante o tome što s nalazom; jedna je da se nalaz miče, druga da ne. To će ovisiti o tehničkim rješenjima čitave infrastrukture koju će provesti inženjeri, a mi ćemo pripremiti sve moguće arheološke stvari koje se moraju obaviti, od analize starosti i dokumentacije koja je potrebna da se završi istraživanje. Zasad to nećemo vaditi van, sve dok nadležni prema našem nalazu, Ministarstvo kulture i Grad Karlovac, ne odluče što da s tim napravimo u okviru mogućnosti koje kao struka nudimo – rekao je K. Raguž. Gradonačelnik Damir Mandić kazao je da su slični nalazi očekivani, s obzirom na to da se izvode radovi u Zvijezdi, sretan je zbog nalaza i smatra da struka treba pronaći način da ga se interpretirati kako bi pričao priču o povijesti grada koji se sada obnavlja. (S. Bičak)