UŽIVO Živa atmosfera na skupu Domovinskog pokreta: Svi na nogama uz Thompsonovu pjesmu

* Domovinski pokret u Lisinskom održava je veliki skup

* Atmosfera je užarena, strastven govor održao je Ivan Penava

* Puštaju se filmovi o stranci i pjesme

* Članovi i simpatizeri uz pjesmu stigli su iz svih krajeva

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

12:32 Mario Radić stupio je za govornicu: "Mi moramo pobijediti na izborima i to je nas sveti cilj."

12:31 Prisjetio se u govoru i kolone u Vukovaru, nazvavši to primjerom Vukovarske Hrvatske, 150 tisuća ljudi i da su sve svi "mizgavci iz Brisela" postrojili ispod zastave HOS-a. Samo jedan može biti jači od njihovog mnoštva, uskliknuo je, a u dvorani su se razvile zastave HOS-a.

– Ne pitajte se za brojke i lažljive naslove u novinama, nemojte padati na to jer izvor hrvatske ne ležu na vrelu Europske unije, hrvatski narod se od tamo ne napaja. Snaga Hrvatske ne leži u NATO paktu to smo naučili kroz ovakve ljude i Domovinski rat, sami smo se izborili za svoju državu. Okrepa našem narodu i našoj državi krije se u znoju naših seljaka i snaga našeg naroda krije se u mišićima naših radnika policajaca, vojnika i svih nas. Živjeli i neka nam živi jedina i vječna Hrvatska ! – završio je govor Penava na što su svi ustali i skandirali Vukovar.

12:15 "Mi ne pitamo štuje li netko julijanski ili gregorijanski kalendar. Znamo koje smo vjere, katolici smo i kršćani, ali uvažamo i svoje prijatelje muslimane koji su se borili sa nama. Ključno pitanje je pitanje volimo li mi svoju djecu? Znamo da su naša djeca naša domovina, naša djeca su naša budućnost, znamo da ćemo sve učiniti da osiguramo tu budućnost.

12:00 Penava je poručio kako imamo svoju državu i kako su od naroda dobili prigodu kreirati politike moderne hrvatske države, a te su politike vrlo jasne kako bi poslali poruku političkim oponentima i cijelom narodu i medijima, započeo je te nastavio o izbornom programu. – Sva intelektualna snaga ove zemlje, svi raspoloživi kapaciteti, a i više od toga, pod broj 1 se moraju staviti u svojstvo zaustavljanja demografskog sloma kojeg imamo u Hrvatskoj. U tom svojstvu ovdje smo pozvali naše demografe, gospodina Tadu Jurića, Stjepana Šterca i Anđelka Akrapa. Nismo robovi imena i prezime, zalažemo se za to da struka dođe na svoje i preuzme posao koji je potrebno odraditi u svoje ruke. Demografi neka vode brigu o demografskim problemima, gospodarstvenici o gospodarstvu, medicinari o zdravlju, seljaci o poljoprivredi jer to je jedini put pod kojim Hrvatska može dalje – naglasio je. Istaknuo je pritom da to ne znači da politika u tome ne igra važnu uloga. Druga točka je borba protiv nastavka sustavne koruptivne politike koje, kako kaže „provodi pakt Pupovca i Plenkovića“ – Treće je sprječavanje migrantske invazije koja nam čini granicu šupljom, gotovo da je više i nema, granicu za koju se ginulo su briselski činovnici gumicom izbrisali i ugrzoili sigurnost naših majki, žena i kćeri i svih nas. Toj pošasti ćemo stati na kraj, a kako? Odgovor je pustiti policiji da radi svoj posao i štiti Hrvatsku za koju su ginuli – kazao je.Nastavio je s protivljenjem rodnoj ideologiji. Rekao je da su oni humani i da to prikazuje primjer Vukovara i primjer reintegracije. – Neka vam ti lažni zagovornici ljudskih prava poput Možemovaca ne govore što i kako treba činiti. Mi se borimo i za njih jer ako im dođu ISIL-ovci i Al-quaida onda neće moći pričati kad im dođu ti umotani. Mi to nećemo dozvoliti – uzvikivao je Penava žustro.

11:55 "Nemamo drugo vrijeme, niti drugu državu, nastavio je u govoru Penava, dodajući da je vrijeme sada i ovdje stoga mogli bismo pričati jako puno o prošlosti i bitkama naših naroda, međutim posljednjih 30 godina nas uči da bitka ne prestaje i žrtva ne staje, kazao je. – Oko nas se događaju zlokobne politike, stiskali su nas posljednjih dana pitanjem „s kim ćete“, a nisu pitali kuda ide Hrvatska, što je i kako treba izgledati. Nisu pitali za mladost koja je napustila domovinu, nisu pitali za rješenja kako vratiti mladost u Hrvatsku, kako naučiti djecu da hodaju uzdignute glave, nisu pitali kako vratiti ponos hrvatskom seljaku koji se bori za svako zrno pšenice ili ribara. Zašto? Jer rade na liniji onih kojima je u interesu da ti ljudi kleče i nestanu s lica zemlje. Pretjerujem? Pretjeruju li brojke o izgubljenim stanovnicima Hrvatske, pretjeruju li podaci Eurostata prema kojima je od 406 regija Vukovarsko-srijemska županija zadnja u Europi. Zašto i kako ne ide? Što se treba dogoditi da krene? Treba li zlato izvirati s tla? Bandi lopovskoj to ne bi bilo dovoljno – uzvinkuo je, a iz publike su se čuli povici "izdaja". Nastavio je da oni nemaju hrvatsku dušu i srce i ne razumiju bol hrvatskog naroda kada ispraća svoje sinove i kćeri u inozemstvo te da oni ne znaju i ne žele znati što znači gledati prazne kuće, sela, njive i štale. – To je politika koju su ih naučili vani, politika diplomata odškolovanih u zagrljaju i krilu UDBA-e koja se nije borila za ovu državu. To je politika koju je, i citirat ću stikove, davno opisao Antun Gustav Matoš u jednoj poemi „Mora“ U šarmatnoj pozi, moderni poganac, najmio ga stranac da nam metne lanac…– nastavio je Penava citirati Matoša, jednako kao i predsjednik Milanović prije nekoliko dana.

11:37 Uz glasne ovacije i uzvike "Ivane, Ivane" predsjednik Domovinskog pokreta stigao je na pozornicu: "Kombinirat ću osobna promišljanja i držat se napisanih redova. Stojim pred vama ispunjen ponosom jer kako ne biti ponosan u ovako prepunoj dvorani ljudi koji su odlučili ustati i ostati, započeo je Penava nakon čega je uslijedio pljesak. Ostati i boriti se jer nekada u kritičnim trenucima i teškim vremenima, najveće postignuće i najveće moguće napredovanje znači ostati na svom mjestu i ostati svoj to je daans najteži izazov koji se nalazi pred nama – započeo je predsjednik Domovinskog pokreta. Naime, slogan skupa jest Ustani i ostani. - Zato, nimalo slučajno, malo ću namučiti neke ljude, ali želim da kako ih redom prozovem da ustanu i ostanu stajati to je jedna simbolika. Molim prvo gospodina Stjepana Tuđmana Štefa da ustane i ostane – nastavio je Penava. Ustali su potom i suradnici prvog predsjednika RH Franje Tuđmana. Nakon njih Penava je prvo prozvao Predraga Mišića Peđu. Stipo Mlinarić Ćipe zaradio je ovacije cijele dvorane uz glasan pljesak. Nastavio je Penava zatim prozivati cijeli prvi red uzvanika na skupu u Lisinskom, redom ljude koji će biti na stranačkim listama. – Molim sve hrvatske branitelje, ustanite, ponosno ustanite – kazao je Penava nakon čega se prolomio glasan pljesak uz skandiranje "Vukovar, Vukovar". Brojni su ostali ispred dvorane, a skup su pratili na TV ekranima.

11:30 U dvorani se puštao film na kojem su isticane razlike između DP-a i ostalih političkih opcija.

11:15 Intonira se hrvatska himna. Nakon toga slijedi minuta šutnje za sve poginule branitelje u ratu.

11:10 U dvorani se pušta pjesma 'Prijatelji', Marka Perkovića Thompsona. Svi su nogama i plješću. Kasnije se skandiralo 'Vukovar, Vukovar'

10:47 Atmosfera je živopisna. Brojne hrvatske zastsve, zastave braniteljskih udruga, ali i HOS-a ispred Lisinskog su dok se ceka pocetak skupa u 11 sati.

10:40 Pristižu stranački čelnici i desni političari, ali i građani, kako osobnim automobilima tako i organizirano autobusima, a u blizini primjećujemo i dosta registarskih oznaka iz Slavonije, očekivano, utvrde DP-a.

10:30 Domovinski pokret danas u 11 održava veliki skup.