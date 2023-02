Kako stvari stoje, idući parlamentarni izbori, a izvjesno je da će se održati 2024., neće biti proglašeni neustavnima jer će se vlasti, nakon što je Ustavni sud RH srušio postojeći Zakon o izbornim jedinicama, ipak pobrinuti i izglasati novu podjelu izbornih jedinica. Bit će iskrojene nove, tako da će glas svakog birača približno jednako vrijediti bilo da glasa u Slavoniji, Međimurju, Gospiću ili Dubrovniku. No to prekrajanje samo po sebi neće riješiti još jedan, vjerojatno i veći problem, a to je da na svake nove parlamentarne izbore u Hrvatskoj pristupa sve manji broj glasača. Na onima iz 2020. izlaznost je bila rekordno, zapravo sramotno mala – 46,85 posto! Na te izbore, dakle, nije izašla ni polovina onih s pravom glasa.