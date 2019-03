Iz zatvora u banku, na vjenčanje i na krstitke

Smiljanu Srnec, okrivljenu da je prije gotovo dva desetljeća ubila i zatim u hladnjak skrila tijelo svoje mlađe sestre Jasmine Dominić, u srijedu je pravosudna policija iz zatvora u Varaždinu odvela u banku. Bilo je to dan prije no što je odbijena njezina žalba na odluku o istražnom zatvoru. Građani koji su je vidjeli medijima su opisivali kako su osjetili nelagodu i jezu, no njezino izvođenje iz zatvora nije neuobičajena praksa.

Na trošak zatvorenika

Osim u slučaju kada zatvorenik traži da mu se odobri pogodnost radi obavljanja nekog posla koji nitko drugi osim njega ne može obaviti – a Smiljanin odlazak u banku bio je upravo to jer s njezina računa nitko drugi nije mogao podići novac – izvanredni izlasci, uz “pratnju” pravosudne policije odobravaju se i kod odlaska na pogreb člana obitelji, što je svojedobno bilo omogućeno, na primjer, Mariji Šoli, bivšoj stečajnoj upraviteljici Name. Na pogreb oca ona je bila dovedena iz Remetinca.

VIDEO Smiljana Srnec dovedena u Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu:

Razlog za izvanredni izlazak iz zatvora jest i odlazak u posjet teško bolesnom članu obitelji, ali i odlazak na vjenčanje, krstitke, rođenje člana obitelji. Svojedobno je Hrvoje Petrač – koji je kaznu izdržavao zbog otmice sina Vladimira Zagorca i iznude – bio dobio dozvolu da iz pulskog zatvora ode na vjenčanje sina Novice. Petrač je bio tražio izvanredni izlazak i kako bi prisustvovao krizmi svoje kćeri, ali taj mu je zahtjev bio odbijen, baš kao što nije mogao ići vidjeti prvu unuku kada se rodila, no za drugu je ipak dobio dozvolu.

U izvanredne izlaske se ubrajaju i odlasci na sud ili tijelo uprave zbog nekog postupka kojima zatvorenik nastoji ostvariti svoj pravni interes. Da bi zatvorenik ostvario pravo na izvanredni izlazak, mora podnijeti molbu i potkrijepiti je valjanom dokumentacijom. To je učinila i Smiljana Srnec koja je molbu uputila istražnoj sutkinji, s obzirom na to da se nalazi u pritvoru, a ne na izdržavanju kazne jer bi u tom slučaju o njezinoj molbi odlučivao upravitelj zatvora. Ministarstvo pravosuđa objašnjava da se izvanredni izlasci odobravaju u pravilu na trošak zatvorenika, pod nadzorom ili bez nadzora, u trajanju do pet dana godišnje.

Pogledajte video pretresa kuće u Palovcu:

Češći dolazak partnera

Osim prava na izvanredne pogodnosti, zatvorenici imaju i pravo na neke druge pogodnosti, svojevrsne nagrade za dobro ponašanje. Tu spada ublažavanje uvjeta unutar kaznionice i zatvora, što znači da u ćelijama smiju imati svoj TV i radio, smiju je urediti fotografijama, slikama, biljkama, mogu si sami pripremati hranu i piće... U pogodnosti se ubrajaju i pravo na češće primanje paketa, produljeni boravak na zraku i u zajedničkim prostorijama, dulji posjet obitelji, češći dolazak bračnog ili izvanbračnog partnera u prostoriju bez nadzora...

Što se pak tiče redovnih prava zatvorenika, osim primjerenog smještaja, redovitih obroka, zdravstvene zaštite... u toj su kategoriji i pravo na vjenčanje u kaznionici. Prije deset godina iskoristila ga je, na primjer, nekadašnja sudionica Big Brothera Mira Marijani. Ona se iza rešetaka na splitskim Bilicama došla udati za svog dugogodišnjeg dečka Marina Pavića koji je izdržavao kaznu zbog dilanja. Prije tri godine zatvor u Gospiću bio je poprište nesvakidašnje ceremonije – ondje je prvi put upriličena svečana ceremonija u povodu sklapanja prvog gej braka u zatvoru. Potpisnici životnog partnerstva bili su osuđeni za ubojstvo ljubavnika Erik Rubinić i Mate Njegovan. U zatvoru se organiziraju i izbori, a zbog “stanara” ovamo dolaze svećenici, frizeri...

Kome su odobreni izvanredni izlasci Tomislav Merčep Dio je svoje zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ratnog zločina “odslužio” na rehabilitaciji u Krapinskim Toplicama Marija Šola Bivša stečajna upraviteljica Name, Marija Šola, iz pritvora u Remetincu dovedena je na očev sprovod na Markovu polju Hrvoje Petrač Bio je iz zatvora pušten na odlazak na vjenčanje sina. Za rođenje prve unuke dozvolu nije dobio, no jest kada je opet postao djed

Pogledajte izjavu susjeda o tijelu u zamrzivaču: