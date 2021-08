Unatoč upozorenjima koja su se čula zadnjih nekoliko dana, da će doći do terorističkih napada u zračnoj luci, teroristi ISIL-a uspjeli su priječi sve prepreke i doći do ulazu u kabulsku zračnu luku, kod Abbey Gatea te izvesti samoubilački teroristički napad. U napadu je, prema do sada zadnjim informacijama, ubijeno više od 60 Afganistanaca a ranjeno 130, među njima mnogo žena i djece kao i borci talibana koji su bili na ulazu u zračnu luku.