Iranski ministar: 'Američka vojna politika prijetnja je čovječanstvu'

Nova američka politika u vezi s nuklearnim oružjem "vodi čovječanstvo k uništenju", ocijenio je iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif u objavi na Twitteru u noći na nedjelju.

Sjedinjene Države su u petak objavile da će razviti novo nuklearno oružje manje snage, rekavši da moraju ojačati svoj arsenal zbog razvoja ruskog nuklearnog oružja.

Takva politika, utvrđena u dokumentu o novoj američkoj "Nuklearnoj strategiji" potiče strah od ponovnog širenja nuklearnog oružja i povećava opasnost atomskog rata.

Ona "znači veću ovisnost o nuklearnim bombama, što je kršenje TNP-a", Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, piše Zarif.

"Upornost kojom (američki predsjednik Donald Trump) želi likvidirati" međunarodni ugovor o iranskom nuklearnom programu "proizlazi iz istog opasnog nepostojanja svijesti", dodaje ministar, smjerajući na ugovor koji su u srpnju 2015. zaključili međunarodna zajednica i Islamska Republika o spornom nuklearnom programu Teherana.

The US Nuclear Posture Review reflects greater reliance on nukes in violation of the #NPT, bringing humankind closer to annihilation. No wonder the Doomsday Clock is at its most dangerous since 1953. Trump’s obduracy in killing the #JCPOA stems from the same dangerous imprudence.