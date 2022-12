Institut za proučavanje rata: Kremlj promijenio retoriku i pozvali Ruse da ignoriraju 'provokativne poruke'

SAD ne oprema niti ohrabruje Ukrajinu da izvodi napade preko svojih granica, objavio je State Department u utorak, nakon što je Ukrajina napadima na ruske zrakoplovne baze pokazala da je sposobna izvoditi akcije stotinama kilometara u dubini ruskog teritorija. Mađarska je stavila veto na predloženi paket financijske pomoći EU-a od 17,87 milijardi eura za Ukrajinu u 2023.

Tijek događaja:

6:59 - Institut za proučavanje rata (IWS) objavio je najnoviju analizu vezano oko rata u Ukrajini.

"Kremlj je izravno odgovorio na glasine o drugom valu mobilizacije u očitom nastojanju da riješi rastuću društvenu zabrinutost i ponovno centralizira informacije o ratu s ruskom vladom i državnim medijima. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov 6. prosinca pozvao je Ruse da se oslone na komunikacije ruskog Ministarstva obrane i predsjednika te da ignoriraju “provokativne poruke” objavljene na platformama društvenih medija. Peskovljeva izjava vjerojatno ima za cilj diskreditirati rastući utjecaj i ruske oporbe i proratnih Telegram kanala koji su dosljedno izvještavali o pokazateljima namjere Kremlja da nastavi mobilizaciju u 2023. godini", navode.

Ruske oblasti Belgorod i Kursk najavile su, tvrdi IWS, formiranje postrojbi teritorijalne obrane, izlažući mnoge civile "ratu pod apsurdnom pretpostavkom prijetnje ukrajinskog kopnenog napada na pogranična područja Rusije".

