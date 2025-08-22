Naši Portali
HRVATSKA MEĐU NAJGORIMA U EU

Iako je pijani vozač od policije dobio 'crveni karton' nakon 45 minuta opet zatečen kako vozi

Ilustracija
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Marinko Jurasić
22.08.2025.
u 09:42

Sutkinja mu zabranila da vozi šest mjeseci, mora platiti 1980 eura i očitala mu lekciju o posljedicama vožnje pod utjecajem alkohola

Policija je 57-godišnjem Splićaninu D.R. udijelila "crveni karton" jer su ga 4. srpnja u 20.25 sati u Solinu zatekli za upravljačem Renault Twinga s više od jednog promila alkohola u krvi tako da do sutradan ujutro nije smio voziti. Međutim, iako je isključen iz prometa, 45 minuta kasnije, u 21.10 sati, policija ga je ponovno zatekla kako vozi pa je tada uhićen, a sutkinja Ljiljana Vuko u Prekršajnom sudu u Splitu izrekla mu je ukupnu kaznu od 1980 eura te još i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Pritom mu je, a i drugim vozačima koji pod utjecajem alkohola sjedaju za upravljač vozila, očitala lekciju: "Republika Hrvatska je među najgorima u Europskoj uniji po broju osoba stradalih u prometu, tako da je prosjek na razini EU u 2023. bio 46 poginulih na milijun stanovnika, dok ta brojka u Hrvatskoj iznosi 71, a gore stanje jedino je u Latviji, Rumunjskoj i Bugarskoj (podaci javno dostupni na mrežnim stranicama Europske komisije).

Također, prema Biltenu o sigurnosti cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova broj stradalih sudionika prometnih nesreća koje su prouzročili vozači motornih vozila pod utjecajem alkohola i droga u 2023. godini iznosi 101 poginula i 839 teško ozlijeđenih osoba.", obrazložila je sutkinja. Lani su vozači pod utjecajem alkohola prema MUP-ovu Biltenu prouzročili nesreće u kojima je poginulo 69 osoba i teško ozlijeđeno 790, a pod utjecajem droga 75 i 201 teško ozlijeđena, ili ukupno 144 poginule i 991 teško ozlijeđena osoba od ukupno lani 239 poginulih osoba (274 u 2023.), ili 62 na milijun stanovnika, te 3238 teško ozlijeđenih.

Ključne riječi
vozačka dozvola alkohol

