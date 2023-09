’I u poslu trebamo biti prijatelji i pomagati jedni drugima’

Znanje je preneseno, znanje je usvojeno. Mentorice i njihove mentijke završile su put u projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”, koji već petu godinu zaredom zajednički organiziraju Večernji list i časopis Zaposlena. U hotelu Esplanade, u dvorani Istanbul, zajedno su “uplovile” 32 mentijke i njihovih 15 mentorica iz tvrtki poput Mastercarda, A1, JYSK-a, Gorenja, Selvite, Takede i drugih nakon što su više od pola godine zajednički plovile i rješavale upitnike na poslovnim, ali i životnim pitanjima. Savjet iskusnog, starijeg kolege za one mlade itekako znači, pogotovo kada mu mentor pokaže kurs kojim će dalje ploviti...

Nikad nije kasno za mentorice

– Naučili smo nova znanja, sklopili nova poznanstva, neka od njih postala su i nova prijateljstva – veselo su rekle mlade mentijke.

Na završnom druženju mentijkama su o tome koliko je mentorstvo važno u karijeri svake osobe, govorile redom mentorski autoriteti – Breda Ivanović, direktorica ljudskih resursa u PriceWaterhouseCoopersu, zatim Marija Huha, direktorica edukacija Adria Balkan regije u Henkelu, te Snježana Bahtijari, serijska mentorica s dugogodišnjim iskustvom direktorica komunikacija u IT industriji.

– Mladi ljudi često pitaju: “Što će nam mentor?”, a trebaju znati da to nije osoba koja će ih držati za ruku, već netko tko će im pomoći prebroditi poslovne izazove u kojima se nalaze. Važno je, osim ulagati vrijeme u takav odnos, i znati da je vrlo teško poslovno se razvijati bez nekoliko mentora kroz život. Mnoge žene tvrde kako im je mentorstvo dalo više snage – kazala je Breda Ivanović, koja u svojem odjelu radi edukaciju u nizu europskih zemalja.

Marija Huha, direktorica edukacija u Henkelu, smatra kako bez mentorstva nema poslovne budućnosti.

– Mentor treba biti osoba na koju možete računati, s kojom možete sve podijeliti, koji će vam dati savjete koje vaš šef možda neće. I mentor će vidjeti koliko napredujete, i u danima kada vas ide, ali i u danima kada niste pravi. Usto, mentor se i razvija sa svojim mentijem. Svi učimo! – kazala je Huha.

Snježana Bahtijari, koja je u projektu Večernjaka i Zaposlene vodila čak tri mentijke, dodala je:

– Mentorstvo nas motivira da se napravi više nego da ga nema. Na kraju, oni koji su mentorirani, poslije su spremni biti i mentor nekome drugom. Kroz projekt je u posljednjih pet godina prošlo 180 žena, što nije malo, a ako smo mi mentorice uspjele prenijeti svoju energiju i znanje, ako smo podigle sposobnost žena koje smo mentorirale, to znači da smo u svijet prenijeli 180 veleposlanica koje sada rade uspješnije. Vjerujem da će se u projektu ustrajati, da ćemo slaviti i desetu obljetnicu. Usto, treba znati kako nikad nije ni prerano ni prekasno, i ja imam svoje mentorice, i još ih tražim! – kazala je Bahtijari.

Očekivano, problem u mentorstvu je – vrijeme. U velikim poslovnim sustavima, u kojima se radi i više od osam sati dnevno, iskusnim mentorima izazov je pronaći termin za mlade kolege.

– Ima i nerazumijevanja, što i nije neobično. Mentor želi pomoći svom mentiju da što uspješnije svlada situaciju u kojoj se pronašao, no zna doći k do neslaganja. I to su situacije koje zovem – točkama rasta. Jer kad se takne u ego i mentora i mentija kad na to zajedno porade, znači da su oboje napredovali. Mentori se moraju znati nositi i s prigovorima, naučiti kako prvo saslušati svog mentija, a ako se i dogodi kakvo neslaganje, treba gledati širu sliku i znati da je sve to korak unaprijed. Uostalom, bez mentoriranja, u današnje vrijeme kada informacije dolaze toliko brzo da ih je teško samome pohvatati, trebate osobu koja će vas i pohvaliti, i pokuditi, biti vaše rame za plakanje, ali i – obrnuto – kazala je Marija Huha iz Henkela.

Večernjakovu projektu, uz časopis Zaposlena, iskusne mentorice skinule su – kapu.

– Ovaj je oblik mentorstva, u kojem sudionici nisu iz iste tvrtke, već su iz različitih sektora, neki nisu čak ni iz Hrvatske, pravo bogatstvo. Spojili ste ljude iz različitih industrija, iz sasvim različitih područja, te je ovo bila idealna prilika da se fokus stavi na sposobnost. Da se prenose znanja koja imaju obje strane, i mentori i mentijke, ali i mi svi kao grupa. Pomogao je program “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” i jednima i drugima, dao je novu perspektivu – kazala je mentorica Snježana Bahtijari.

Tu su i kad je najteže

Koliko je teško pronaći mentora?

– Treba samo malo hrabrosti! Iskustvo nas uči da su oni ljudi koji su najpametniji i najsposobniji među nama itekako – i jako dostupni. A mnogi mladi su zakočeni, pa nemaju snage nekome pristupiti. Kad prođu tu granicu, pitaju za savjet, za mentorstvo, više nema nikakvih prepreka. Najgore što se može dogoditi jest to da vas taj iskusni mentor – odbije – složne su mentorice pa dodaju:

– Bake su znale reći “Majka i teta te moraju razumjeti, kod njih nećeš ostati bez savjeta.” I ovdje je slično, mentori će pomoći kad je najteže... To je, zapravo, igra. Igra života. Ljudi koji ulaze u vaš život postaju važni. A ljudi trebaju s druge strane vidjeti ljude, razgovarati, biti prijatelji. To nije nestalo. Trebamo biti, i u poslu, prijatelji jedni drugima. Pomagati...

