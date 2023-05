Za uspjeh obje stranemoraju zasukati rukave

Stiglo se na pola puta pa je valjalo rekapitulirati što se dosad napravilo, kako dodatno oplemeniti projekt... Tako bi se moglo opisati prekjučerašnje okupljanje svih mentorica i njihovih mentijki, sudionica ovogodišnjeg projekta "Mentorstvo - oblik networkinga među ženama", kojeg već petu godinu zaredom organiziraju Večernji list i časopis Zaposlena.

Inspirativno "minglanje"

Najprije su se u jednoj od dvorana zagrebačkog hotela Esplanade okupile samo mentijke. Njih 12. Glavna urednica Zaposlene Ana Gruden objasnila je kako je to okupljanje zamišljeno tako da s jednom od iskusnih mentorica, stručnjakinjom za osobni razvoj te direktoricom i vlasnicom tvrtke za savjetovanja Eppur si muove, Marijom Kalinić zajednički prođu kroz jednu vježbu.

- Ovo će biti jedno korisno i inspirativno "minglanje". Međusobno ćete razmijeniti dosadašnje dojmove o mentorstvu, što ste njime dobile u protekla dva mjeseca, što vam se sviđa, a što možda i ne sviđa, što biste htjele, čega vam možda nedostaje... - kazala je Marija Kalinić uvodeći mlade sudionice projekta u vježbu.

Mentijeke su uz ugodnu glazbu u desetak minuta mogle razmisliti o odgovorima na postavljena pitanja. Idući korak bio je odlazak do stola na kojem je bilo razasuto 50-ak manjih fotografija različitih motiva i svaka je mentijka trebala izabrati jednu od fotografija koja najbolje dočarava njeno iskustvo s mentorstvom. "Svoje" fotografije one su vrlo pomno, polako i promišljeno odabirale. Nakon toga, prema uputama Marije Kalinić, podijelile su se u tri grupe, u svakoj grupi odabrale "domaćicu" i na temelju odabranih fotografija pristupile prvom zadatku - razgovoru, razmjeni dojmova, sažimanju pozitivnih strana projekta, onoga čime su sve zadovoljne te ispisivanjem toga na manjim panoima. Grupe su se rotirale tako da je kod svakog panoa ostala samo "domaćica" grupe koja je prenijela zaključke prve grupe te s novom grupom nastavila bistriti i zapisivati ono što mentijeke možda smatraju nedostacima i slabostima projekta, što su očekivale, a dosad nisu dobile. Uslijedila je i završna, druga rotacija, te razgovor o tome što bi one htjele, predložile i savjetovale kako bi mentorska priča bila još bolja. Tijekom sva tri dijela zadatka među mentijkama su se poveli vrlo živahni, otvoreni, iskreni, analitični, promišljeni i poticajni razgovori koje su umješno prenijele i u ispisane zaključke.

- Moram reći da ste bile odlične. Vidim da ste imale što za reći. Ova je vježba služila i tome da se vi međusobno što bolje upoznate. A sad bih zamolila sve tri "domaćice" da prenesu zaključke svake grupe - pozvala je M. Kalinić mentijke u završni dio vježbe.

"Domaćica" prve grupe rekla je da su pozitivne strane mentorstva povjerenje, motivacija te stručna, tehnička i emocionalna podrška. Toj grupi malo je zasmetalo što se ovakva radionica s međusobnim upoznavanjem mentijki nije dogodila i ranije. A prijedlozi su se odnosili na to da se teme i domaće zadaće radionica i druženja najave ranije te da mentorice budu posvećenije i dostupnije, da odvoje više vremena za pojedinačne sastanke sa svojim mentijkama, kao i da budu pripremljenije.

Druga je "domaćica" prenijela da su mentijke jako zadovoljne jer im je sudjelovanje u ovom projektu otvorilo nove vidike, potaknulo ih na nove ideje i osvještavanje, dok su se slabosti iskristalizirali nedostatak jasne strukture i vođenja. I ta je grupa smatrala da mentorice i mentijeke trebaju odvojiti više vremena za pojedinačne sastanke, da bi mentorice trebale biti fokusiranije na svoju mentijku, što bi onda rezultiralo i ozbiljnijim pristupom mentorskoj ulozi. Ono pak što su bili prijedlozi odnosilo se na konkretne akcije i alate projekta, mogućnost da u već odabranim parovima mentorica i mentijki bude omogućena zamjena ako možda nisu "kliknule" te da se napravi jasan i konkretan "time line" - od starta do cilja projekta.

Uime svih mentijki treća je "domaćica" grupe pohvalila je individualni pristup, objektivne povratne reakcije i otkrivene nove perspektive, dok su se kao nedostaci izdvojili nedovoljno grupnog rada i prezaposlenost pojedinih mentorica koje stoga ne mogu izdvojiti dovoljno vremena za rad s mentijkama.

17.05.2023.., Zagreb - U hotelu Esplanade odrzan projekt Vecernjeg lista, Mentorstvo. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Baš to nam je i trebalo

Predložena su poboljšanja: od boljeg umrežavanja i tematskih, grupnih radionica za mentijke, pokretanja alumni kluba koji bi povezao mentijke svih ciklusa projekta, kao i to da bi pri svakom okupljanju možda bilo bolje da sve sjede ukrug kako bi se bolje vidjele.

- Staviti stolice u krug, to je najmanji problem. Osnivanje alumni kluba je odlična ideja o kojoj smo već i prije razmišljali, ali je dosad nismo stigli realizirati. Zamjena parova ili mišljenje druge mentorice uvijek su opcije - u trenu je reagirala A. Gruden.

- Svaka čast. Hvala vam. Bile ste jako otvorene. I inspirativne. Je li i vama ovo što smo upravo napravile bile dobro? - zanimalo je M. Kalinić, na što je jedna mentijka odmah uzvratila: "Baš to nam je i trebalo".

- A sad će nam se pridružiti i mentorice. Je li vam u redu da svaka "domaćica" i pred mentoricama prezentira do čega smo u ovoj vježbi došli - upitala je Kalinić.

- Isuse, hoćemo li se sad zamjeriti mentoricama - zafrkantski je reagirala jedna mentijka što je izazvalo salvu smijeha.

Neke mentorice koje su u projektu prvi put poželje su preciznije doznati što se od njih točno očekuje, uz obrazloženje da žele pomoći, ali imaju dojam da ne pomažu dovoljno pa se osjećaju loše. Predloženo je da se napravi i radionica za mentorice.

- Ne radimo na konkretnim projektima koji moraju biti gotovi do nekog roka. Nismo na tečaju za poslovni plan. Želja i cilj su nam dati podršku i to konkretnu. Evo, kada sam jednoj stručnjakinji predložila da bude mentorica uzvratila mi je kako bi ona najradije bila mentijka, da netko nju vodi - kazala je A. Gruden.

17.05.2023.., Zagreb - U hotelu Esplanade odrzan projekt Vecernjeg lista, Mentorstvo. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jedna od najiskusnijih mentorica Snježana Bahtijari naglasila je kako je za uspjeh u radu potrebno da i obje strane zasuču rukave, a to što u svima postoji želja i volja da se međusobno pomogne i potiče na napredak najveća je vrijednost cijelog projekta. Potvrdila je to i mentijka Ksenija Banović ponovivši da otvoreni razgovori i sve izrečeno u najboljoj namjeri doprinose rastu projekta i svakome tko je u njega uključen.