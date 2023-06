Cilj mentoriranja je naučiti mentijke kako da se razviju u poslu

Sasvim neočekivana situacija – na radionici projekta Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama koji se u organizaciji časopisa Zaposlena i Večernjeg lista održava već petu godinu rasplamsala se razmjena mišljenja o naizgled jednostavnom pitanju – što je to mentoriranje? Da budemo sasvim precizni, rasprava o tom se pitanju pokrenula na prošlomjesečnoj radionici u zagrebačkom hotelu Esplanade gdje se svakog mjeseca sastaju najuspješnije žene hrvatskog biznisa u svojstvu mentorica i talentirane mlade žene koje su na početku karijere - mentijke.

Na lipanjskom sastanku, bolje rečeno druženju u Esplanadi, posljednjem uoči ljetne pauze, odgovor na to pitanje pokušala je dati Snježana Bahtijari, jedna od najiskusnijih mentorica koja ove godine ima čak tri mentijke.

Kombinacija pristupa

- Dva su pojma mentora, jedan je onaj koji te uči kako da radiš, a drugi je onaj koji te uči kako da razmišljaš, kako da pristupaš stvarima, kako da rasteš i napreduješ. Svatko u firmi ima mentore, oni čuče uz one koji tek dođu na posao, uče ih kako treba izgledati poslovni proces, što se u tom procesu radi, događa i tako dalje. To je jedan postupak koji je prvenstveno zamišljen kao način da se čovjeka nauči kako da radi. Ono što je po meni puno vrednije je ovo drugo, jer pretpostavljam da Ana kao začetnica ovog projekta nije projekt zamislila tako da skuplja mentorice kako bi one učile nekoga kako da radi posao. Čim su se mentijke javile pretpostavlja se da već možda i znaju kako da rade posao, ali problem je u tome što se nisu dovoljno razvile, odnosno što imaju još kapaciteta i potencijala za razvoj, a taj proces je negdje zastao i sada ne znaju kako dalje. Ja ovaj naš program doživljavam prvenstveno kao priliku da mi kao mentorice s jedne strane pomažemo mentijkama da se razviju, a s druge strane da i mi učimo u tom procesu. Ja priznajem kako sam od svake svoje mentijke nešto naučila i beskrajno sam im zahvalna na tome, ali su bome i one naučile nešto od mene – iznijela je svoje viđenje mentoriranja Snježana Bahtijari, a s njom se složila i Ana Gruden, začetnica projekta i glavna urednica časopisa Zaposlena. O svom iskustvu mentoriranja u prvom su dijelu druženja u Esplanadi govorile same mentorice. Mentijke su došle tek nešto kasnije.

- Iskustvo mi je češće takvo da sa svojom mentijkom više radim na ovom dijelu razvoja kao osobe, ali zna tu biti i elemenata koji se odnosne i na onaj dio kako da radi posao. Primjerice, jedna od njih je svježa poduzetnica koje je prethodno dugo radila u korporativnom svijetu, i sad joj pomažem kako da se nosi s tom situacijom prelaska iz jedne u drugu branšu, ali tu i tamo iskoči i neki savjet gdje joj kažem "napravi to konkretno tako i tako". Primjerice, raščišćavamo tko su joj klijenti jer to nekada nije najjasnije, baš kao što nije lako niti na početku jasno definirati cilj. Odnosno, mi definiramo neki cilj, ali to ode u svakakvim smjerovima, jer ljudi često ne znaju što zapravo hoće, osjećaju nekakav nemir, nelagodu, potrebu za pomoći, a onda idemo zajedno različitim načinima da nešto strukturiramo i izvadimo iz glave, da to artikuliramo i onda malo po malo gradimo puteve i krećemo dalje – pojasnila je Laura Orlić, vlasnica i direktorica tvrtke Artivist Company.

Iz drugačije perspektive

Stella Nišević, regionalna voditeljica marketinga u Gorenju rekla je kako ona ima nešto različitije iskustvo od većine drugih mentorica s obzirom na specifičnu situaciju – njezina mentijka svega je nekoliko godina mlađa od nje te je također na dosta visokoj poziciji u tvrtki u kojoj se nalazi.

- Zanimljivo je kako su kod nje u korporaciji puno uređeniji neki procesi koji se tiču upoznavanja sebe kao osobe nego što su to u mojoj tvrtki. Ja puno toga čujem od nje što zatim i mene inspirira, a opet ja na drugi način razumijevam neke probleme i tu smo se onda našle, izvrsno se nadopunjavamo. Ja u tom procesu puno učim i tako preispitujem i sebe, jer niti ja još nisam na vrhuncu karijere, baš kao što nije niti ona. Iako smo u istoj branši i dobar dio posla nam se preklapa, o samom poslu gotovo uopće ne govorimo, odnosno to bude minimalno, čisto savjeta radi. Uglavnom se sve svodi na neke planove za budućnost i socijalne vještine, kako reagirati u nekim situacijama i tako dalje – pojasnila je Stella Nišević.

U drugom dijelu mentoricama su se pridružile i same mentijke kako bi dale svoju povratnu informaciju i prepričale svoje dojmove, koji su uglavnom bili, da se školskim rječnikom izrazimo, bili ili odlični ili vrlo dobri, s pokojom konstruktivnom kritikom za napredak. Druženje mentorica i mentijki nastavlja se na jesen.