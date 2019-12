I irski premijer je put na skup EPP-a pravdao susretom s Plenkovićem

Vladi Andreja Plenkovića upornost se naizgled isplatila ako im je cilj bio sakriti od javnosti tko je od HDZ-ovaca lani putovao državnim zrakoplovom u Helsinki na kongres Europske pučke stranke, te tko je snosio trošak smještaja i dnevnica, HDZ ili porezni obveznici, ovisno i o tomu je li to bio samo stranački ili i put državnog karaktera. Iako je Povjerenstvo bilo toliko uporno u inzistiranju na dostavi putnih naloga i računa da ih nije obeshrabrilo ni kada su im iz ministarstava, unatoč zakonskoj obvezi da im moraju dostaviti podatke, prestali odgovarati.

Time su im zapravo poručili kako je njihovo inzistiranje na poštivanju zakona – nepristojno!?

Na koncu je slučaj zatvoren bez odgovora na ključna pitanja. S tim da je Povjerenstvo zbog uskrate informacija zaključilo kako premijer, ministar Davor Božinović, te bivši ministri Tomislav Tolušić, Lovro Kuščević i Nada Murganić nisu postupili odgovorno, transparentno i savjesno. Mučninu izaziva podeblja kronologija korespondencije između Povjerenstva i Vlade, Hrvatskog sabora, pojedinih ureda, ministarstava i dužnosnika koja se nagomilala u proteklih više od godinu dana nastojanja da se dobiju podaci čija bi dostupnost trebala biti stvar elementarne političke pristojnosti.

Transparentnost očito ne stanuje u našem državnom i političkom vrhu kad se Vlada i ministarstva, kao i HDZ, usude u medijski eksponiranom slučaju tako ponašati unatoč zakonu i moralu, demokratskim standardima i pravu javnosti da zna.

Što je HDZ-u to trebalo!?

Osobito je zabrinjavajuće što si takav odnos ne dopušta neka marginalna skupina mladih buntovnih anarhista već što iza toga stoji Vlada najjače političke stranke s motom “vjerodostojno”, koju bi još aktualna optužnica protiv HDZ-a trebala motivirati na što skrupulozniji i transparentniji odnos prema stranačkim financijama, naročito uoči predsjedničkih i parlamentarnih izbora, te kojoj je na čelu jedan od školovanijih političara koji i te kako zna smisao vladavine prava i od kojeg se s razlogom očekuje da slijedi europske standarde političkog ponašanja.

Povjerenstvo je uistinu bilo uporno u uvjeravanju dužnosnika i institucija, pa i HDZ-a, kako je u interesu zaštite njihova integriteta i vjerodostojnosti da im dostave tražene putne naloge i račune, kako bi potkrijepili očitovanja o korištenju državnog zrakoplova te trošku smještaja i dnevnica (za one koji su ih uzeli). Iz medijskih objava proizlazi različit pristup izdavanju putnih naloga, jer su za premijera i ministre izdani dvojni putni nalozi, službeni i stranački, a za Gordana Jandrokovića i Željka Reinera samo stranački, s tim da je trošak smještaja (i dnevnica) za sve išao na teret HDZ-a. Premijer i ministri u Helsinkiju su imali susrete s dužnosnicima drugih zemalja, pa se time pravda korištenje državnog zrakoplova.

Sve vrijeme ključno je pitanje zašto Vlada, ministarstva pa i HDZ uporno odbijaju dostaviti Povjerenstvu traženu dokumentaciju. Što im je to trebalo ako imaju čiste račune. Za takvu “igru skrivača” moraju imati ozbiljne razloge. Odgovorna politika klonila bi se takvog političkog rizika te bi bez odgađanja već na prvi upit podastrla sve što je traženo.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković za N1 je tumačio: “Mi kao stranka nismo dužni Povjerenstvu dostavljati račune. To je zakon”, što je točno, ali nešto znače i pravila političke kulture u kontekstu javnog propitivanja. HDZ se postavio rezolutno “mi ćemo odlučiti hoćemo li i kada to pokazati” te je Jandroković ustvrdio: “Ako su se oni postavili radikalno, pa možemo se i mi postaviti radikalno”. Premda je i sam ustvrdio kako je riječ o kršenju načela djelovanja, za što nema sankcije.

Vrijedi li HDZ-ov radikalni pristup štete koju stoga trpe dužnosnici, institucije, HDZ, a na koncu riječ je i o percepciji hrvatske politike, koja baš ne uživa povjerenje, pa se izlaz traži i u možda opasnim eksperimentima. Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković pisala je i antikorupcijskom tijelu Vijeća Europe. Greco se u svojim evaluacijskim izvješćima u odnosu na Hrvatsku kao važnim pitanjem bavi upravo “sukobom interesa” i ovih dana očekuje se objava njihova novog izvješća. Imajući u vidu i najave suženja ovlasti Povjerenstva, valja znati da Greco može pokrenuti ad hoc postupak protiv neke zemlje ako ocijeni da se ozbiljno krše antikorupcijski standardi. Može se pretpostaviti da još nije dosegnuta ta razina, ali mogli bi dobiti ozbiljna upozorenja.

Očito je davno trebalo propisati što i koji dužnosnici smiju i o čijem trošku u slučajevima kombiniranih stranačko-državnih posjeta, jer ponekad je doista teško odvojiti službenu od stranačke uloge. To je u slučaju najviših dužnosnika osobito izvršne vlasti i stvar praktičnosti, te je i u državnom interesu olakšati im organizaciju svih obveza. Premijer Plenković je i u Helsinkiju imao bilateralni susret s finskim premijerom Juhom Sipilom, vezano za predsjedanje Vijećem EU.

Uostalom, i na nekim stranačkim aktivnostima, kako su primijetili u očitovanju iz Ureda predsjednika Vlade, premijer promiče i državne interese. Što je jači premijerov utjecaj u njegovoj europskoj političkoj obitelji, to bolje i za naše državne interese. Samo što bi korištenje javnih resursa trebalo biti propisano jednako za sve. Ako su HDZ-ovi dužnosnici mogli koristiti državni zrakoplov za kombinirani stranačko-državni put, zašto onda oporbenoj delegaciji saborskih zastupnika ne bi bio plaćen komercijalni let na stranački europski skup ako pri tomu imaju susrete s dužnosnicima drugih zemalja.

Ako to radi učinkovitosti izvršne vlasti trebaju uživati samo premijer i ministri pod određenim okolnostima, onda to treba vrijediti jednako za sve. Invaziju HDZ-ovih ministara u Ličko-senjsku županiju baš u vrijeme za stranku važnih lokalnih izbora teško se može protumačiti drukčije nego korištenjem javnih sredstava u stranačke svrhe pri čemu su prigodno tempirani ili i fingirani ministarski susreti i poslovi samo kako bi o trošku poreznih obveznika promicali interese HDZ-a u lokalnoj kampanji. Što su i drugi radili, Radimir Čačić je kao ministar gospodarstva to doveo do savršenstva kad je uoči izbora otvarao lokalne radove gdje god bi stigao. Naravno da se političar ima pravo pohvaliti učinjenim u mandatu svojim zalaganjem, ali nedopustivo je za takvu promidžbu u kampanji koristiti javne resurse. Povjerenstvo to tretira kao izborno pitanje i odbija se baviti tim sukobima javnog i privatnog.

Korištenje državnog zrakoplova za put u Helsinki Ured predsjednika Vlade pravdao je i načelom racionalnosti i ekonomičnosti, ali i učinkovitosti jer je isto popodne po povratku održana sjednica Vladina užeg kabineta.

I za nedavnog okupljanja europskih pučana u Zagrebu neki su državnici putovali državnim zrakoplovima pa se u njihovim zemljama oko toga nije digla prašina, kako je nedavno prokomentirano u našem Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. S tim da se njemačka kancelarka Angela Merkel istog dana vratila u Njemačku pa ne znamo o čijem trošku su se vraćali eventualno preostali dužnosnici koji su ostali na skupu u Zagrebu, te kako je to regulirano u drugim zemljama.

Kurz koristio komercijalni let

Ali, imamo i primjer austrijskog kancelara Sebastiana Kurza koji je koristio komercijalni let. Irski premijer Leo Varadkar također je kao lider stranke na skup europskih pučana u Zagreb putovao državnim zrakoplovom, iako je i on sam, a i njegov prethodnik, na prijašnje skupove EPP-a putovao komercijalnim letovima, prema pisanju Irish Examinera. Član parlamenta Billy Kelleher stoga je objavio tvit u kojem je korištenje vladina zrakoplova za stranački skup ocijenio potpuno neprimjerenim, zlouporabom javnih sredstava i premijerskog položaja. U zrakoplovu su bili i drugi dužnosnici, ukupno osam putnika, te je trošak iznosio 31.634 eura.

Thomas Byrne, zastupnik Donjeg doma irskog parlamenta, za Extra.ie tražio je da premijerova stranka nadoknadi taj trošak. Vladin glasnogovornik je na te prozivke uzvratio da je premijerov put uključivao i bilateralni susret s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem s obzirom na to da je Hrvatska ključni irski partner u vezi s Brexitom, a sudjelovao je i na društvenom događanju u irskom veleposlanstvu, te je razgovarao s još čitavim nizom dužnosnika, s predsjednicom Europske komisije i pregovaračem EU za Brexit. Zbog tehničkih poteškoća oko zrakoplova kasnio je u Zagreb pa je morao odustati od sastanka s hrvatskom predsjednicom i puta u Sloveniju. Stoga su zahtjev za nadoknadom troškova zrakoplova u irskoj vladi ocijenili “smiješnim”.

I u vrijeme SDP-ove Vlade, ministar znanosti i obrazovanja Vedran Mornar tumačio je kako je njegov šestodnevni posjet Koreji u organizaciji Samsunga 2014. bio u interesu RH. I on se susreo s korejskim ministrom obrazovanja. Novinari Tportala došli su do informacije da je Samsung ministru platio hotelski smještaj. Mornar je na recepciji hotela to doznao kad je tražio račun koji je htio platiti službenom karticom. Po povratku je odmah naložio u ministarstvu da se trošak refundira uplatitelju. To je učinjeno prije nego je objavljen prvi tekst o tomu.

Ipak, Povjerenstvo je zamjerilo Mornaru što prije puta zbog Samsunga nije s posebnim oprezom pristupio organizaciji putovanja s obzirom na to da je na put išao i kao predstavnik naručitelja informatičke opreme za koju je u proračunu RH izdvojeno 20 milijuna kuna. Plaćanje troškova smještaja trebao je unaprijed raščistiti kako bi očuvao vanjski dojam nepristranosti te je Povjerenstvo na čelu s Dalijom Orešković zaključilo da je povrijedio načela djelovanja dužnosnika.

Uzgred, u odluci se navodi da i na ponovljeni zahtjev MZOS nije dostavio svu korespondenciju između ministarstva i organizatora/domaćina koja je prethodila putovanju. Što se aktualne situacije sa sukobima interesa u Hrvatskoj tiče, izuzev medija, pozitivan politički utjecaj ne može se očekivati.

I sam Zoran Milanović je kao premijer svojom privatnošću ocijenio sve okolnosti njegova boravka u hvarskoj vili jednog od naših vodećih poslovnih ljudi Emila Tedeschija, a i sada od javnosti taji potencijalne sukobe interesa u slučaju da bude izabran za predsjednika RH stavljajući ispred javnog interesa svoje navodno ugovorne obveze o tajnosti podatka o tomu koga je savjetovao po odlasku s premijerske funkcije. Uzgred, i podaci koje je Povjerenstvo tražilo od predsjednice o putu u SAD, proglašeni su tajnom, ali državnom. Ima li Davor Bernardić moralnog kapaciteta da bilo što o sukobu interesa propituje HDZ-ove dužnosnike nakon što je kao poklon uzeo stipendiju vrijednu 260.000 kuna pa cinično zaključio kako nije znao da je stjecanje znanja sukob interesa!? Ili Anka Mrak Taritaš kojoj nije bio problem da kao ministrica imenuje samu sebe na plaćenu funkciju. U tomu se dijelom krije i tajna HDZ-ove drskosti.