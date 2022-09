Hrvatski paradoks: Na papiru imamo dobre zakone, no u praksi se oni ne provode

Primjer 1. On je nju zlostavljao. Ona je njega prijavljivala. Prijetio joj je. Dolazio joj na radno mjesto noseći sjekiru kojom je razbijao i vitlao. Opet joj prijetio. Ona se nije držala one skandalozne izjave bivše Plenkovićeve ministrice koja je komentirajući jedan slučaj obiteljskog nasilja lakonski konstatirala: "Tako vam je to u braku."



Ne pristajući na to da je u braku normalno zlostavljanje, prijavila je supruga. Prijava je rezultirala optužnicom zbog prijetnje te mjerama opreza. A to je značilo da je mjerodavni tužitelj zaključio kako će se nasilnik primiriti ako mu se zabrani da priđe ženi te ako ga se iseli iz kuće.