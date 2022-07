Hrvatski as trkaćim autom prolazi Pelješki most i susreće se s Neverom. Gorjet će stotine baklji na događaju desetljeća

AuBit će to spektakl na kopnu i na moru. Sve je spremno za 26. srpnja, ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta koju režira iskusni Krešimir Dolenčić. Pazi se, kaže, on, na svaki detalj, a stotine izvođača pobrinut će se da taj povijesni događaj ostane zauvijek zapisan u kolektivnom sjećanju. Ceremonija će trajati čitav dan na obje strane, a započet će već ujutro s one pelješke, na Brijesti i onamo su svi dobrodošli. S druge strane, na Komarni, održat će se večernji dio programa za oko 400 uzvanika, a sve će od 20.15 uživo pratiti HRT.



Na pozornici u Brijesti od jutra pa do 20 sati nastupit će stotine izvođača, članova limenih orkestara, folklornih i kulturno-umjetničkih društava, klapa i udruga iz doline Neretve, Pelješca, otoka Lastova i Korčule, Dubrovnika, odnosno iz čitave Dubrovačko-neretvanske županije.