Hrvatske šume poljuljane, slijedi li poskupljenje sirovine?

Početkom rujna Hrvatske šume objavile su novi cjenik glavnih šumskih proizvoda. Budući da je cjenik ove godine već bio mijenjan u ožujku, kada su trupci u prosjeku poskupjeli za oko osam posto, to je odmah unijelo nemir među tvrtke koje drvo nabavljaju od te državne tvrtke. Cijene, ispostavilo se, ipak nisu mijenjane, no nejasno je zašto se išlo s objavom promjena. Neki od poduzetnika dodatno su ostali zabrinuti kada su prije tjedan dana od Hrvatskih šuma dobili zahtjev za očitovanjem hoće li svu ugovorenu količinu drva za 2025. preuzeti do kraja godine.
Video sadržaj
9
PRIJETE OLUJE
Stručnjaci upozoravaju da Europi prijeti ekstremna tuča: Posebno su na udaru ova područja
U ZAGREBU
FOTO Brojne legende na komemoraciji za Nikolu Pilića: Stigao Boris Becker, Michael Stich se rasplakao
NOVA ERA HŽ-A
Nikola Požgaj. Koliko mu je tatat dok je bio aktivan ostao dužan Hrvatskim šumama. Sve jasno.