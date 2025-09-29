Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMIR U DRVNOM SEKTORU

Hrvatske šume poljuljane, slijedi li poskupljenje sirovine?

VL
Autor
Marija Brnić/PD
29.09.2025.
u 19:23

Potvrda da nemaju problem s plasmanom, da potražnje ima, bit će argument Hrvatskim šumama da mogu ići s povećanjem cijena sirovine, kaže Nikola Požgaj, vlasnik tvornice namještaja Požgaj

Početkom rujna Hrvatske šume objavile su novi cjenik glavnih šumskih proizvoda. Budući da je cjenik ove godine već bio mijenjan u ožujku, kada su trupci u prosjeku poskupjeli za oko osam posto, to je odmah unijelo nemir među tvrtke koje drvo nabavljaju od te državne tvrtke. Cijene, ispostavilo se, ipak nisu mijenjane, no nejasno je zašto se išlo s objavom promjena. Neki od poduzetnika dodatno su ostali zabrinuti kada su prije tjedan dana od Hrvatskih šuma dobili zahtjev za očitovanjem hoće li svu ugovorenu količinu drva za 2025. preuzeti do kraja godine.

Ključne riječi
cjenik Nikola Požgaj Robert Žulj Hrvatske šume

Komentara 7

Pogledaj Sve
AN
AnimaTor
19:38 29.09.2025.

Nikola Požgaj. Koliko mu je tatat dok je bio aktivan ostao dužan Hrvatskim šumama. Sve jasno.

TI
tico123
20:09 29.09.2025.

pa koliko su pokrali i još kradu sirotinja bu platila

HE
hegy
20:26 29.09.2025.

Je, poskupjel je humus i lišće u šumama pa je skuplje drvu da raste.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još