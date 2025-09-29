Hrvatske šume poljuljane, slijedi li poskupljenje sirovine?

Početkom rujna Hrvatske šume objavile su novi cjenik glavnih šumskih proizvoda. Budući da je cjenik ove godine već bio mijenjan u ožujku, kada su trupci u prosjeku poskupjeli za oko osam posto, to je odmah unijelo nemir među tvrtke koje drvo nabavljaju od te državne tvrtke. Cijene, ispostavilo se, ipak nisu mijenjane, no nejasno je zašto se išlo s objavom promjena. Neki od poduzetnika dodatno su ostali zabrinuti kada su prije tjedan dana od Hrvatskih šuma dobili zahtjev za očitovanjem hoće li svu ugovorenu količinu drva za 2025. preuzeti do kraja godine.