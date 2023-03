Hrvatska vojska opremljena je novim radio uređajima 'TAKRAD' koji su se razvijali pet godina

Hrvatska vojska opremljena je novim radio uređajima „TAKRAD“ hrvatske proizvodnje koji su se razvijali pet godina. Riječ je o jedinstvenom naprednom taktičkom osobnom radiju vojnika koji su uz potporu i u suradnji s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama RH razvile hrvatske tvrtke - RIZ Profesionalne elektronike d.o.o. i Impel Groupa d.o.o. Demonstracija upotrebe tih uređaja bila je u ponedjeljak na pokaznoj vježbi u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji. Sudjelovao je mehanizirani vod 2. mehanizirane satnije, 2. mb „Gromovi“ s borbenim oklopnim vozilima Patria.

„Upotreba ovog radio uređaja dodatno će unaprijediti i modernizirati sposobnosti Hrvatske vojske. Imamo sada 100 posto hrvatski proizvod koji u usporedbi s dosadašnjim uređajem koji smo koristili, ima ozbiljne prednosti. Pohvalio bih i sam vod koji je sudjelovao u ovoj vježbi i pokazao značajke sustava koji će se koristiti u budućnosti“, istaknuo je ministar obrane Mario Banožić koji je zajedno s načelnikom Glavnog stožera OSRH admiral Robertom Hranjem nazočio pokaznoj vježbi.

„Danas smo vidjeli prednosti uređaja i njegovu praktičnu uporabu. Čestitam svima vama koji ste posljednjih pet godina sudjelovali u razvoju samog radio uređaja. U ovih pet godina uložen je vrlo ozbiljan rad u suradnji s tvrtkama partnerima. Svi zajedno i dalje ćemo težiti daljnjem razvoju uređaja sukladno zadanim ciljevima sposobnosti koje želimo da Hrvatska vojska ima“, dodao je ministar naglasivši kako su ovi uređaji samo jedan dio od brojnih ulaganja u opremanje i modernizaciju svih grana Hrvatske vojske.

„Vojnikinje i vojnici su u fokusu rada cijele Vlade zbog čega se sustavno osiguravaju sredstva za njihovo materijalno opremanje“, dodao je Banožić spomenuvši pritom skoru nabavu dodatnih vozila Patria, dolazak Bradley vozila te sustav protuzračne obrane kratkoga dometa koji je nabavljen prošle godine.

„U svakodnevnoj komunikaciji s načelnikom i cijelim Glavnim stožerom te zapovjedništvom HKoV-a jasno se iskazuju potrebe HV-a za koje u ovim izazovnim vremenima zahvaljujući jako dobroj komunikaciji s našim partnerima pronalazimo sva rješenja. Unatoč brojnim poremećajima na tržištu poštujemo zadane rokove. Do 2026. godine naš je cilj srednja pješačke brigade. S tim ciljem ćemo se i dalje razvijati“, zaključio je ministar obrane.

Iduća dva mjeseca u Petrinji će vojska testirati nove radio uređaje. „Provodit ćemo testiranje tehničko-taktičkih značajki gdje ćemo u konačnici definirati taktičke zahtjeve i specificirati radio uređaj prije isporuke značajnije količine uređaja, odnosno opremanja Oružanih snaga“, rekao je voditelj Odsjeka u Odjelu za komunikacijske sustave u Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske pukovnik Robert Topčić.

Voditelj odjela za razvoj komunikacijskih i elektroničkih sustava u Ministarstvu obrane brigadir Vedran Vejić dodao je je kako je radio uređaj Takrad u potpunosti prilagođen NATO standardima.

„Ključno je istaknuti da radio uređaj radi u NATO vojnom frekventnom području te da je softverski definiran radio što znači da se može bez problema, bez izmjene hardvera prilagoditi svakoj situaciji. To je ono što je najvažnije i što nam omogućava interoperabilnost sa savezničkim snagama, ako ova brigada ili bilo koji njezin dio bude upućen u operacije pod vodstvom NATO-a. Uređaj sam je malen, prilagođen da naše vojnike prati gdje god idu, da bude dovoljno izdržljiv i vojnicima predstavlja pouzdanog pratitelja. To smo za sada postigli, on je vrlo otporan, kvalitetan i može uistinu puno toga odraditi“, kazao je brigadir Vejić.