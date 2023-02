FOTO/VIDEO Hrvatska u kaosu zbog vjetra: Ruše se drva i štandovi, vatrogasci imaju niz intervencija

Cijela Hrvatska ove je subote pod Meteoalarmom Državnog hidrometerološkog zavoda zbog jakog vjetra koji od jutra stvara probleme građanima, kao i vatrogascima koji su zabilježili već brojne intervencije. Najgore će tijekom dana biti na Jadranu na kojem se očekuju udari bure i do 150 km/h, dok se u središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji očekuje jak sjeverozapadni i sjeverni vjetar s udarima do 105 km/h.

Tako su vatrogasci izvijestili kako je bilo više intervencija tijekom jutra, uglavnom zbog uklanjanja stabla. Vjetar bi nakon poslijepodneva trebao oslabjeti, a najjači se udari očekuju do 14 sati.

Foto: DHMZ

Ulice zatrpane u Zagrebu

U Ulici Darwina Charlesa na zagrebačkoj Peščenici stablo je palo na vozilo u pokretu, a potvrđeno je kako nema ozlijeđenih.

Cesta na Tuškancu trenutno je zatvorena zbog pada stabla na prometnicu nedaleko od Saloona, javljaju čitatelji, a na mjesto su stigli vatrogasci i policija.

Foto: Facebook/Maro Srezović

Osim toga, u Labinskoj ulici na Trešnjevci stablo je palo preko više vozila, dok su vatrogasci s Branovečke ceste u Dubravi morali ukloniti stablo koje je iz dvorišta palo na prometnicu i dva vozila.

Na zagrebačkoj Remizi također je palo stablo koje je oštetilo više vozila, a Kristijan Spajić ustupio nam je fotografije koje pokazuju razmjere štete koja je nastala.

Zbog lošeg vremena, zatvorena je i Sljemenska cesta.

"Jutros od 9.50 sati zbog vremenskih neprilika, zatvorena je u oba smjera Sljemenska cesta za kretanje osobnih vozila. Promet se odvija autobusima javnog gradskog prijevoza", javljaju iz PU zagrebačke.

Zagrebačka policija također nam je potvrdila kako zasad nema ozlijeđenih osoba.

Kaos u Osijeku

Ista stvar je i u Slavoniji, odnosno Osijeku gdje su tijekom sajma antikvinteta jutros porušeni deseci štandova s robom. Osječki Unikom tijekom jutra je uklonio ukupno tri drveta i više granja, dok oko 25 djelatnika s kamionima i čistilicama sakuplja granje po cestama i nogostupima.

Trenutno je ukupno 35 djelatnika na ulicama Osijeka, a iz tvrtke najavljuju kako će se ulice morati čistiti sve do kraja dana.

DHMZ za nedjelju najavljuje nešto slabiji vjetar koji se u naletima do 165 km/h očekuje u sjevernoj Dalmaciji te krajnjem jugu Hrvatske.

Na Jadranu i u zapadnim krajevima unutrašnjosti će sutra biti pretežno sunčano. Na istoku promjenljivo oblačno i uglavnom suho. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslijepodne u slabljenju. Na Jadranu jaka i olujna bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, a na Jadranu između 1 i 5 °C. Najviša dnevna od 0 do 5, a na moru između 6 i 9 °C.

