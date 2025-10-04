Bio je kolovoz 1986. godine kad sam se s rođacima i prijateljima iz mojih Zmijavaca pripremao za hodočašće u Sinj. Išlo se svake godine, dobra ekipa, dobar đir, pa sam išao i ja. No ono što mi je posebno ostalo u sjećanju, i zašto ovo uopće spominjem, dogodilo se na dan polaska. Nakon kupanja u rijeci Vrljici, koju mi Zmijavčani zovemo Matica, prišao mi je jedan tadašnji zmijavački prijatelj i rekao: "Nije dobro za socijalizam i za Jugoslaviju to što ideš u Sinj na hodočašće". Pogledao sam ga zbunjeno. Dotad smo razgovarali o Beatlesima i Stonesima, rock glazbi, Hajduku i Dinamu, a sad odjednom – socijalizam i država? Odgovorio sam mu, onako u svom stilu: "Ako će socijalizam i država propasti zato što ja idem u Sinj, ne znam šta bi ti reka". On je ostao zatečen, a ja sam, kao i uvijek, napravio po svome. Ovo je priča za koju moji drugi vršnjaci znaju.