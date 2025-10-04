Bio je kolovoz 1986. godine kad sam se s rođacima i prijateljima iz mojih Zmijavaca pripremao za hodočašće u Sinj. Išlo se svake godine, dobra ekipa, dobar đir, pa sam išao i ja. No ono što mi je posebno ostalo u sjećanju, i zašto ovo uopće spominjem, dogodilo se na dan polaska. Nakon kupanja u rijeci Vrljici, koju mi Zmijavčani zovemo Matica, prišao mi je jedan tadašnji zmijavački prijatelj i rekao: "Nije dobro za socijalizam i za Jugoslaviju to što ideš u Sinj na hodočašće". Pogledao sam ga zbunjeno. Dotad smo razgovarali o Beatlesima i Stonesima, rock glazbi, Hajduku i Dinamu, a sad odjednom – socijalizam i država? Odgovorio sam mu, onako u svom stilu: "Ako će socijalizam i država propasti zato što ja idem u Sinj, ne znam šta bi ti reka". On je ostao zatečen, a ja sam, kao i uvijek, napravio po svome. Ovo je priča za koju moji drugi vršnjaci znaju.
Tobože jugoslavenstvo, povratak Jugoslavije? Pa tko to uopće želi? Osim njih, nikome to ne pada na pamet. Tako da su oni zapravo najveći jugonostalgičari. Nitko to ne spominje osim njih
Naprotiv, Vi i vama slični, kao i hrvatska ljevica nikada niste prestali žaliti za SFRJ, a plakati zato što je obranjena i stvorena Republika Hrvatska 1991.
E moj Zovko. Očit si dokaz katastrofalnih posljedica Šuvarovog modela. Za tebe je motika a ne novinarski tekstovi.
Je da, desnica živi u SFRJ a ljevca svake godine slavi rođendan Tita i mađu jugoslovenskim zastavama. Ljevica je ta odnosno MOŽEMO pretežito a i SDP koji održavaju sjećanje na tog zloč..ca i tu tvorevinu a desnica samo reagira na to da se jugoslavenstvo zaustavi konačno!