Ukidaju se biljezi i uplatnice, dolaze nove osobne iskaznice

Dolazi nam prava digitalna transformacija Hrvatske, najavilo je Ministarstvo uprave na skupu Digital Transformation Conference (DTC 2018).

Kako javlja poslovni.hr, najavljeni su brojni projekti, kao što su mobilna aplikacija e-Građani, nova elektronička osobna iskaznica koja će biti i beskontaktna, mogućnost opunomoćenja elektroničkim putem, državni login koji će moći koristiti tvrtke, plaćanje preko POS uređaja u tijelima državne uprave, pokretanje centra dijeljenih usluga, odnosno državnog oblaka i mreža poslovnica u kojima će se moći obavljati elektroničke usluge.

Dio toga trebao bi biti gotov do kraja ove godine, a ostatak 2019. Bernard Gršić, državni tajnik za razvoj digitalnog društva, kaže da će za 40 projekata podijeliti 50 posto sredstava namijenjenih za strategiju Hrvatske 2020.

– Kad svi ovi projekti budu dovršeni, mislim da će Hrvatska biti drukčija nego što je danas – kaže Gršić.

Zrinka Bulić, pomoćnica ministra uprave koja vodi upravu za e-Hrvatsku, navodi da će iduće godine krenuti nove elektroničke osobne iskaznice koje će biti beskontaktne.

– Imat ćete mobilni sustav e-Građani, prisloniti na mobitel svoju beskontaktnu osobnu iskaznicu i odmah dobiti pristup u servis – kaže pomoćnica ministra.

Navodi da će do kraja ove godine uvesti mogućnost plaćanja svih davanja, primjerice, kod obnavljanja osobne iskaznice ili vozačke dozvole, izravno preko POS uređaja u tijelima državne uprave. Od iduće godine to će se objediniti preko posebne platforme zvane e-Pristojbe, koja bi to dodatno trebala pojednostaviti.

Drugim riječima, planira se praktično ukinuti papirnate biljege i uplatnice.

Dolazi i državni 'Facebook'?

Bulić ističe da će od iduće godine krenuti u eksternalizaciju sustava NIAS. Smisao je toga da tvrtke dobiju mogućnost da se građani na njihove usluge prijave elektroničkom osobnom iskaznicom, odnosno da se stvori državni login, pandan onome Googlea i Facebooka. – Na tome radimo s HUP-om i HGK i interes je jako velik. HUP je procijenio da će već u 2019. taj sustav koristiti 300, a u pet godina barem 2000 poslovnih subjekata – kaže Bulić.

Za građane koji nisu vični tehnologiji planiraju uložiti 123 milijuna kuna u digitalizaciju poslovnica, u kojima će na fizičkim lokacijama moći pristupiti digitalnim uslugama. “Idemo i s e-potpisom i m-potpisom te pečatom, e-poslovanjem i redizajnom e-Građana, a ovo potonje napravit ćemo do kraja godine jer 600.000 korisnika premalo je – zaključuje Bulić.

