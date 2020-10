Hrvat otkrio detalje opasne pustolovine Britanca: 'On to radi skoro pa svakodnevno'

Britanac Adam Lockwood (19) zgrozio je mnoge nakon što je objavio video u kojem visi s 340 metara dimnjaka Termoelektrane Plomin u Istri. Kako je uopće došlo do toga, otkrio je njegov prijatelj Hrvat koji je snimao nesvakidašnji pothvat.

- Do samog vrha došli oko 4.30 ujutro, odspavali nekoliko sati i pripremali se. Njemu to nije ništa strano jer to radi skoro pa i svakodnevno na takvim visinama. Iako svi misle da on to radi iz dosade i bez razmišljanja, zapravo ako ga poznajete, vidjet ćete da to sve i nije samo tako. Inače se jako puno priprema fizički i psihički, te više puta provjeri površinu na kojoj to radi je li stabilna, skliska i je li ono što si je zamislio izvesti zapravo izvedivo - ispričao je prijatelj mladog Britanca, piše 24sata.

VIDEO: Snimka koja ledi krv u žilama: Na najvišoj hrvatskoj termoelektrani izvodio zgibove

Lockwood koji je sam objavio snimku svoje pustolovine otkrio je na društvenim mrežama neke detalje njihove pustolovine.

- Ali ovako visoko još nisam bio. Monstruozna struktura - objavio je tinejdžer navodeći kako je došao u Hrvatsku na poziv prijatelja. Njih dvojica su ušla u posjed termoelektrane oko 2 sata ujutro. Trebalo mu je dva sata da se popne do vrha, nakon čega se odmarao šest sati prije nego je snimio sporni video.