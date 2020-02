Hrelja: Za plaću ravnatelja HRT-a čak 500 umirovljenika mora platiti RTV pristojbu

Još 2016. vladajući su obećali da će onim umirovljenicima čija je mirovina manja od 3.000 kuna iznos RTV pristojbe biti prepolovljen, i da će to obećanje realizirati čim dođu na vlast, no već četiri godine nije se dogodilo ništa. Istina, 12. listopada 2015. napravljen je samo jedan pomak vezan uz ovu temu. Tada je Nadzorni odbor HRT-a donio odluku da se umirovljenicima s mirovinom do 1500 kuna prepolovi iznos za plaćanje RTV pristojbe, no ta je odluka nepravedna jer obuhvaća samo umirovljenike, ali ne i one umirovljenike koji su u mirovinu otišli nakon tog datuma kada je ta odluka i donesena – kazali su na današnjoj konferenciji za medije u Saboru saborski zastupnici HSU-a Silvano Hrelja i Tomislav Žagar.

Pojasnili su da ovaj zahtjev nije uperen protiv javnog medijskog servisa, ali smatraju da se naplata RTV prostojbe može regulirati i na drugačiji način, čime bi se barem donekle smanjilo rastuće osiramašivanje građana, osobito onih najstarijih koji su u mirovini.

– Neke zemlje svoje starije građane posve oslobađaju plaćanja te pristojbe. I mi bismo se trebali povesti tim primjerima jer nam cilj treba biti zaštita građana od siromaštva. Zato već po peti put predlažemo ovu mjeru i ovu izmjenu Zaona o HRT-u jer niti jedan građanin ne smije biti prepušten sam sebi. A ova mjera ni na koji način neće ugoziti HRT. Štoviše, od 1,4 milijuna kuna, koliko HRT mjesečno zaradi od RTV pristojbe, čak 75% tog iznosa odlazi na plaće djelatnika HRT-a. A za plaću glavnog ravantelja HRT-a čak 500 umirovljenika mora platiti RTV pristojbu. To je neodrživo – istaknuo je Hrelja dodavši da će ovaj svoj ponovljeni prijedlog izmjene Zakona o HRT-u od ponedjeljka pustiti i u 15-dnevnu javnu raspravu.

Usporedbe radi, Hrelja je još naveo podatke o prosječnim plaćama i iznosima RTV pristojbi u nekoliko europskih zemalja. Reče da je u Sloveniji prosječna plaća oko 8.150 kuna, a RTV pristojba iznosi 95 kuna, u Irskoj je prosječna plaća 24.160 kuna, dok se tamo za RTV pristojbu mora izdvojiti 99 kuna, u Francuskoj se od 17.150 kuna prosječne plaće za RTV pristojbu plaća 86 kuna, dok je u Hrvatskoj prosjena plaća 6.400 kuna, a iznos RTV pristojbe je 80 kuna.