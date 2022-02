Hoće li kraj pandemije biti i kraj demokracije u Kanadi?

Politika je komplicirana, i ponekad je teško shvatiti poteze političara, a pogotovo u digitalno doba kada se Twitteru i drugim platformama brzo šire senzacionalističke objave, često i ekstremističke, a najmanje ima umirujućih tonova. Mnogo nas je u nedoumici što se to događa s Kanadom? Uz to što je svima dosta lockdowna i restrikcija, koje su bile najstrože na Sjevernoameričkom kontinentu, već tri tjedna traje politička kriza uvjetovana protestima širom zemlje.

Početkom tjedna su proglašene krajnje zabrinjavajuće restriktivne mjere izvanrednog stanja koje su u novijoj povijesti bile korištene samo jednom, 1970. godine kada je kanadski premijer bio Pierre Trudeau, otac sadašnjeg premijera. Tijekom tjedna započele su policijske operacije kako bi se protest prisilno zaustavio. U petak, 18. veljače u Ottawi je uhićen jedan od organizatora “konvoja slobode”, Pat King iz Alberte, zajedno s još preostalim odlučnim prosvjednicima, ukupno njih sedamdesetak. Istovremeno je suspendirana obavezna rasprava u Parlamentu kojom bi se izglasala i potvrdila opravdanost ovih mjera, s objašnjenjem da dok se odvijaju policijske operacije, parlament ne može zasjedati. Stigla je zabrana praćenja uhićenja te prisilno uklanjanje vozila i barikada koje su postavili prosvjednici. Na Twitteru i Instagramu dijele se objave prosvjednika koji svjedoče o policijskoj brutalnosti. Novinari i fotografi su uklonjeni s mjesta događaja.

O prosvjedu pod nazivom "konvoj slobode" kanadski vozači kamiona su se protivili posebnom režimu mjera za prelazak granice s SAD-om, te mandatornim cijepljenjem. U protekla je tri tjedna prosvjed prerastao u ozbiljnu prijetnju vladajućim liberalima i politici premijera Justina Trudeau. Kada je na nekoliko dana blokirano više graničnih prijelaza, vlasti su krenule s odlučnom policijskom i vojnom intervencijom.

“Blokade štete našem gospodarstvu i ugrožavaju javnu sigurnost”, istaknuo je premijer Trudeau. Ovakve i slične izjave izazivaju podsmjeh u dijelu javnosti. Obični, mali ljudi, vlasnici obrta i uslužnih servisa bili su najveći gubitnici u vrijeme pandemije i potpune blokade nekih gospodarskih grana poput turizma i ugostiteljstva. Mnogi su mali poduzetnici izgubili bitku s velikim divovima poput Amazona i ostalih velikih lanaca koji su mogli opstati unatoč mjerama lockdowna. Vozači kamiona odrađivali su transportne rute usprkos restrikcijama, karantenama, a njih se i oko 90 posto cijepilo. Vladajuće strukture su im samodopadno nastavile uvjetovati i otežavati i onako težak posao transporta roba po Sjevernoameričkom kontinentu. S vozačima kamiona solidariziralo se i puno drugih ljudi koji su kroz GoFundMe platformu prikupili sredstva za potrebe prosvjednika. Pobuna i mnoštvo protesta u cijeloj zemlji od Pacifika do Atlantika traju već tjednima.

Istovremeno, Vlada premijera Trudeau kao da živi u paralelnom svemiru. Kada su svi pokazatelji ukazivali na stišavanje pandemije, Trudeauova vlada nastavila je s agresivnom propagandom oko 3. dodatnog cjepiva, kojekakvim uvjetovanjima zaposlenja i otkazima, zabranama putovanja, graničnih režima, te pozivanja na ZNANOST i znanstvene činjenice. Visok stupanj državne kontrole u Kanadi je skoro dvije godine to išao glatko po inerciji, s poslušnošću tihe većine o čemu svjedoči velika stopa procijepljenosti u državi.

Odjednom se u tijekom jednoga tjedna “znanost se promijenila”. Političari usvajaju novu retoriku, koriste se neke nove statistike i pokazatelji koji argumentiraju zašto će mjere za obuzdavanje pandemije biti olabavljene u nadolazećim tjednima. Nakon tri tjedna protesta ukidaju obavezne PCR testove za putnike koji su cijepljeni. Kapaciteti javnih i privatnih okupljanja se mijenjaju početkom ožujka. Naslućuje se olabavljenje mjera, no svima je jasno da je do promjena došlo tek pod pritiskom prosvjednika.

Vodeći mediji u Kanadi su nastojali ignorirati prosvjede te koristiti različite negativne interpretacije, on toga da ih zovu bjelačkim i rasističkim, pa do težih podmetanja. Sve do danas nije bilo nasilja i sukoba između policije i prosvjednika. Kako su mediji udaljeni, zapravo ne znamo što se trenutačno događa. Među prosvjednicima su bile obitelji s djecom, računa se da je oko 30 posto prosvjednika bilo mlađe dobi, pa se i zbog toga oklijevalo s oštrijim mjerama obuzdavanja prosvjednika. Navodno je stanovnicima kanadskog glavnoga grada bilo dosta prosvjednika koji su se utaborili oko zgrade parlamenta. Najviše im je smetala buka sirena kamiona i automobila te blokada ulica. Tijekom ova tri tjedna bilo je nekoliko manjih kontra-protesta. Nakon izvanredne intervencije Vlade, sigurno će ponovno biti uveden red na ulicama Ottawe, Toronta, Montreala, Calgarija, gradova gdje su bila mjesta najvećih protestnih okupljanja. Kritičari Justina Trudeau ističu da je pretjerao s državnom intervencijom i izvanrednim mjerama, u nastojanju da zaštiti svoj položaj. Činjenica je da mjere još nisu odobrene od strane Parlamenta dok se dio opozicije oštro protivi uvedenom izvanrednom stanju. Posljedično, jednostrana odluka premijera Trudeau bez kontrole Parlamenta upućuju na kraj demokracije i uvođenje diktature.