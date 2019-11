Hitlerova rodna kuća postala policijska postaja, štovatelji zločinca ogorčeni

Kuća u austrijskom gradiću Braunau am Inn, 60 kilometara sjeverno od Salzburga na samoj granici s Njemačkom, u kojoj se 20. travnja 1889. godine rodio Adolf Hitler i u njoj proveo prve tjedne svoga života, bit će pretvorena u policijsku postaju. Austrijski ministar unutarnjih poslova Wolfgang Peschorn kazao je da je tu odluku donio prvenstveno zato da ta kuća ne postane mjesto štovanja nacističkog vođe.

Dodao je da će pretvaranje te velike kuće sa žutom fasadom izgrađene u 17. stoljeću biti jasan signal da se tu ne mogu održavati skupovi koji bi komemorirali Hitlera i nacizam.

Austrijske vlasti već se desetljećima muče oko toga što napraviti s tom kućom kako ona ne bi postala cilj hodočašćenja ultradesnih ekstremista. Austrijska vlada desetljećima je unajmljivala tu kuću. Isprva je ona bila centar za brigu o invalidnim osobama, no kada su vlasti željele preurediti kuću kako bi postala pristupačnija invalidima u kolicima, vlasnica kuće Gerlinde Pommer odbila je tu mogućnost, a nije pristala ni na jednu ponudu vlasti da otkupe tu kuću. No 2016. godine vlada je ipak uspjela doći do kuće, i to nakon što su vlasnici nametnuli prisilni otkup.

U toj kupoprodaji vlasnica Pommer nije tako loše prošla – za kuću joj je isplaćeno 810 tisuća eura. Otada pa do danas u cijeloj Austriji traje žučna javna rasprava o tome što bi trebalo biti u toj kući. Bilo je svakakvih prijedloga – neki su predlagali da se kuća sravni sa zemljom i tako zatre i sama uspomena na Hitlera. Neki su se zalagali da tu bude sjedište neke humanitarne organizacije, a bilo je i onih koji s predlagali da to bude svojevrsna “kuća pomirenja”. No ministar Peschorn, s punom podrškom cijele vlade, domislio se namjene koja će sigurno onemogućiti poklonicima nacionalsocijalizma i Adolfa Hitlera da se okupljaju ispred kuće. Nikome od njih zasigurno neće pasti na pamet da se okupe ispred policijske postaje kako bi komemorirali rođenje svoga duhovnog vođe.