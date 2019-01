HDZ nedodirljiv s rejtingom gotovo kao na početku mandata

Unatoč svim aferama s kojima se u posljednjih godinu dana susreo HDZ i činjenici da vladajuće stranke u pravilu bilježe pad rejtinga dok su na vlasti, jer su prisiljene donositi i neke nepopularne mjere, prva ovogodišnja anketa najvećoj stranci pokazuje blagi međumjesečni rast od jednog postotnog boda.

Rejting Plenkovićeve ekipe gotovo je isti kao u siječnju prošle godine i vrlo blizu rejtingu koji su imali na početku mandata. Tu je stranku u listopadu 2016. godine, u prvom poslijeizbornom Crodemoscopu, podržavalo 30,6 posto birača. No za HDZ je još važnija činjenica da su po rejtingu daleko iznad svih drugih stranaka, a ključni protivnik SDP za njima zaostaje čak 13 postotnih bodova.

Riješili se Mosta

Dobar i stabilan rejting vladajuća stranka u dobroj mjeri duguje upravo potpunom rasulu i bezidejnosti u najvećoj opozicijskoj stranci koja se već godinu dana bezuspješno pokušava riješiti svog predsjednika Davora Bernardića.

Crodemoskop SDP-u, za razliku od zadnjeg Crobarometra, ipak daje drugo, a ne treće mjesto po popularnosti, stranka i po ovom istraživanju bilježi pad potpore. Rezultati istraživanja govore kako im je rejting na 16,1 posto, u odnosu na 17 posto iz zadnjeg mjeseca prošle godine. Takav rejting pokazuje da je SDP u godinu dana izgubio 4,5, a od početka mandata gotovo 11 postotnih bodova.

S očitim rascjepom unutar vlastitih redova, ionako rijetke kvalitetne inicijative SDP-a javnost ne doživljava ozbiljno pa SDP teško može udariti na Plenkovića, čak i u situaciji kada čak 68,5 posto građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru.

S takvom slabašnom oporbom šef HDZ-a dobio je vrijeme da u ulozi ključnog koalicijskog partnera neposlušni Most zamijeni HNS-om, učvrsti parlamentarnu većinu i sredi vlastite stranačke redove. HDZ-ova stranačka opozicija daleko je od one kakva se pokazala kod glasovanja o ratifikaciji Istanbulske konvencije, a nakon primirja s predsjednicom države Kolindom Grabar-Kitarović čak i od one koja se nazirala dok je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava organizirao prosvjedni skup zbog neprocesuiranja ratnih zločina.

Živi zid eksplodirao

Plenković stoga može mirno čekati svibanjske izbore za Europski parlament, koji bi, s obzirom na poslovično malu izlaznost, u konačnom rezultatu za HDZ mogli biti i povoljniji od onoga što im prognoziraju ankete.

Treća stranka po popularnosti prema Crodemoskopu je Živi zid, čiji je rejting od početka mandata doslovno eksplodirao. Ova je stranka u mjesecima nakon zadnjih parlamentarnih izbora bilježila potporu od 5,4 posto, a sada uživa 13,7 posto podrške. Pa, iako više ne rastu stopama kakvima su rasli u zadnjim mjesecima 2017. godine, potpuno je jasno da je riječ o opciji koju se na europskim, ali i parlamentarnim izborima mora računati.

Živom zidu na euroizborima u svibnju mogla bi dodatno pomoći i činjenica da su jedina euroskeptična opcija u Hrvatskoj, što bi ih kao “totalno drukčije od drugih” moglo učiniti dodatno privlačnima dijelu birača.

Na takvo što teško će moći računati Most, stranka koja je uspjela preživjeti izlazak iz dviju vlada s HDZ-om i zadržati relativno stabilan rejting, koji se već dulje vrijeme kreće između šest i osam posto, a po zadnjem ih istraživanju podupire 7,2 posto birača. Bez obzira na stabilan rejting stranke koja uz vodeću trojku još jedina prelazi izborni prag na nacionalnoj razini, na euroizborima bi je mogao koštati spomenuti mali odaziv birača pa će svoju potvrdu vjerojatno morati tražiti na predsjedničkim i parlamentarnim izborima.