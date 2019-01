Da su danas izbori, evo tko bi išao u drugi krug s Grabar-Kitarović

Da se danas održavaju predsjednički izbori, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović osvojila bi drugi mandat. U prvom krugu podržalo bi je 38 posto birača, no potpora joj je od kraja godine pala za tri posto. Odmah iza aktualne predsjednice je bivši premijer i šef SDP-a Zoran Milanović, koji bi u prvom krugu kao nezavisni kandidat dobio 17,6 posto glasova, no i on bilježi pad potpore.

Pokazuje to istraživanje agencije Promocija plus za RTL, provedeno telefonski između 2. i 7. siječnja na uzorku od 1300 punoljetna građana.

Foto: Promocija plus

Po tom istraživanju neočekivano dobar rezultat imala bi i bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković, za koju bi glasovalo 12 posto birača, a potpora joj je u rastu. Podrška pada čelniku Živog zida Ivanu Viliboru Sinčiću, za kojega bi i dalje glasovalo 7,9 posto birača. Iza Sinčića slijedi niz kandidata s rastom potpore, a prvi među njima je Božo Petrov (6,2 posto).

Slijede zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, za kojega bi glasovalo 4,5 posto birača, a za vratom mu puše Bruna Esih sa 4,1 posto potpore koja stagnira u odnosu na mjesec ranije. Istraživanje je obuhvatilo i nezavisnog Marka Vučetića, za kojega bi glasovalo 1,7 posto birača.

Foto: Promocija plus

U drugi bi krug, dakle, ušli Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, a pobjednica bi, prema ovom istraživanju, bila aktualna predsjednica. U drugom krugu ona bi odnijela 54,6 posto glasova, dok bi za Milanovića glasovalo 37,9 posto birača. Njih 7,5 posto u ovoj bi kombinaciji bilo neodlučno.

Foto: Promocija plus

Treba napomenuti kako Kolinda Grabar-Kitarović još nije službeno potvrdila da će u utrku za još jedan predsjednički mandat. Iz njezina ureda poručuju da će o kandidaturi odlučiti tek nakon izbora za Europski parlament u svibnju. Zoran Milanović, pak, uopće ne progovara o svojoj kandidaturi, iako bi ga u utrci za Pantovčak kao SDP-ova kandidata željeli vidjeti i mnogi iz njegove bivše stranke. Kandidature službeno nisu potvrdili ni drugi koji su ušli u ovo istraživanje, a jedino je Marko Vučetić najavio “uvjetnu kandidaturu” koju bi, kaže, rado prepustio nekom drugom kvalitetnom kandidatu.

>>Emisija o političkim prebjezima - Gosti Nikola Grmoja, Fred Matić i Zorislav Antun Petrović