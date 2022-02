Hajdaš Dončić: Mislim da je napad 2020. bio čin pojedinca, nisam vidio stranke da pozivaju na oružje

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) komentirao je današnji sastanak Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, nakon koje je Plenković kazao kako su se ''svi složili da je napad na Banske dvore 2020. bio teroristički i neprihvatljiv čin''.

- Sazvao sam sjednicu da vidim imaju li institucije povjerenje premijera Plenkovića. Ne slažem se s njim, ali je premijer i ako on iskazuje sumnju u izvješća, dužnost je Odbora da se ispitaju dionici. Ključna je bila rečenica objave na društvenim mrežama. Zaključci su usvojeni, ali će biti izdvojenih mišljenja, neki od nas se djelomično nisu složili s mišljenjem - kazao je.

- Ono što mogu reći je da nije stvar samog istraživanja, već je ključno da li je pojedinac bio sam ili je zapravo dio neke društvene mreže. Tu smo imali mišljenja za koja sam ja htio da se razjasne - dodao je.

Hajdaš Dončić smatra kako je incident bio čin pojedinca, a kaže da nije siguran zašto je Plenković objavio zaključke sjednice koji su 'tajni'.

- Ja ne znam zašto je on to rekao, ja to ne želim reći jer je većina podataka klasificirana. Zaključak koji sam ja predložio nije usvojen, zaključak koji je usvojen će reći vladajuća većina - kazao je.

- Mi smo razgovarali samo o desnom ekstremizmu. Sve političke stranke na desnom spektru, ja kod nijedne stranke nisam vidio poziv na oružje, ali on postoji u Hrvatskoj. Ulazimo u ekonomsku krizu, 23 posto Hrvata je izloženo siromaštvu i znamo da tada cvjeta radikalizam - kazao je.

- Vi ne možete ljude koji imaju pravo na svoje mišljenje optuživati na nešto što oni ne traže. Ja možda griješim, ali ja nisam vidio da političari pozivaju ljude na oružje - dodao je.

Ima li Plenković povjerenje institucija, Hajdaš Dončić je kazao:

- To pitanje za njega. Ja sam zadovoljan sa izvješćem SOA-e, MUP-a i DORH-a. Država koja nema političku stabilnost i institucije, to nije dobro društvo - kazao je.

>> VIDEO Bulj u Sabor došao s kutijom jaja: 'Predsjedniče, ne morate zvati stražu. Nije terorizam'