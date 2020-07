HAC-u petica za sigurnost autocesta. A znate li koja je najopasnija dionica u Hrvatskoj?

Autoceste kojima upravljaju Hrvatske autoceste dobile su peticu iz sigurnosti prometa. Tako se, naime, mogu interpretirati najnoviji podaci dobiveni od ovlaštenog revizora cestovne sigurnosti u projektu Sigurnosna ocjena dionica TEM cesta koji je za HAC izradio Zavod za prometno-tehnička vještačenja Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu. Ta se sigurnosna ocjena, prema Direktivi 2008/96/EC, provodi svake tri godine, a najnovija odnosi se na trogodišnje razdoblje, 2017.-2019.

Kako se računao rizik

Rezultati su pokazali da ukupno 45 dionica HAC-ovih autocesta odnosno njih 49 posto ima nisku stopu prometnih nesreća, što bi bila ocjena pet, a 47 dionica (51 posto) ima srednje nisku stopu prometnih nesreća, što bi bila ocjena četiri. U odnosu na prošlo trogodišnje razdoblje, 2014.-2016., sigurnost na HACovim autocestama se poboljšala. Naime, tad su dobile prosječnu ocjenu četiri. Tada je 39 dionica (43 posto) imalo nisku stopu prometnih nesreća, 47 dionica (52,5 posto) srednje nisku stopu, a četiri su dionice (4,5 posto) imale srednju stopu prometnih nesreća odnosno dobile su ocjenu tri. U novoj studiji ni jedna dionica nije dobila trojku, dvojku ili jedinicu odnosno nije svrstana u razred srednje visoke i visoke stope prometnih nesreća.

Pri ocjenjivanju mreža HAC-ovih autocesta, koja je ukupno duga 911 kilometara, bila je podijeljena na dionice od 20 kilometara, a za izračun rizika korišteni su podaci o prosječnom godišnjem dnevnom prometu, ukupnom broju nesreća te broju nesreća s poginulima, teško i lakše ozlijeđenima te s materijalnom štetom. Sigurnosno ocjenjivanje provodilo se zasebno za svaki kolnik, lijevi i desni. Voditelj projekta dr. sc. Željko Šarić napominje da se od 2017. do 2019. na HAC-ovim autocestama dogodilo 5325 prometnih nesreća, 253 nesreće manje nego u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

– Nije samo pad broja prometnih nesreća pokazatelj veće sigurnosti nego i disperziranost tih nesreća na autocesti. Naime, nemamo kritičkih točaka na kojima se događaju brojne nesreće. Može se zaključiti da na prometne nesreće na autocestama više utječe ljudska pogreška nego infrastruktura – ističe dr. sc. Šarić.

Najviše prometnih nesreća inače od 2016. do 2019. dogodilo se na autocesti A3, Bregana - Zagreb - Lipovac, i to 52 posto od ukupnog broja odnosno 2713. No, uvjetno rečeno, najopasnija je autocesta A1, Bosiljevo - Ploče, na kojoj je 52,3 posto dionica ocijenjeno sa srednje niskom stopom odnosno četvorkom. Dr. sc. Šarić navodi i da je, prema rezultatima identifikacije potencijalno opasnih mjesta, na HAC-ovim autocestama ukupno identificirano 48 lokacija na obje strane autocesta koje su opasne i zahtijevaju pregled na terenu. U prošlom trogodišnjem razdoblju identificirana su ukupno 63 potencijalno opasna mjesta.

Na pregled četiri čvorišta

– Vidljivo je smanjenje broja potencijalno opasnih mjesta odnosno lokacija koje imaju natprosječan broj nesreća i koje zahtijevaju pregled na terenu. Pri tome se potencijalno opasna mjesta koja su bila navedena u prošloj studiji ne ponavljaju u novoj studiji – napominje dr. sc. Šarić. Kao potencijalno najopasnija lokacija na svim autocestama kojima upravlja HAC identificiran je 278. kilometar desne strane autoceste A3 koji se nalazi na ravnom cestovnom potezu autoceste nakon čvorišta Županja. Posebno su pak analizirana čvorišta i potencijalno opasna mjesta na njima. Studija je tako pokazala da četiri čvorišta zahtijevaju pregled na terenu. Na A3 su tako tri potencijalno opasna čvorišta – Ivanja Reka, Jankomir i Okučani, a na A4, Zagreb - Goričan, potrebno je pregledati čvorište Sveta Helena.

U HAC-u poboljšanje sigurnosti svojih autocesta objašnjavaju ulaganjima i uvođenjem nove prometne signalizacije. Tako su, primjerice, postavili 3-D signalizaciju za krivi smjer, ali i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju za održavanje razmaka.

– Postignute ocjene smjer su na kojem trebamo ustrajati jer sigurnost korisnika nema alternativu. Kao najveći upravitelj autocesta u RH, odredili smo da su naši prioriteti sigurnost korisnika, očuvanje infrastrukture i održivo poslovanje. Upravo stoga znatan novac ulažemo u povećanje sigurnosti i održavanje autocesta, što pokazuju i recentni rezultati. Autoceste inače pripadaju među najsigurnije prometnice u cestovnom prijevozu, a misija je HAC-a mogućnost nesreća s teškim posljedicama svesti na najmanju moguću mjeru – istaknuo je dr. sc. Boris Huzjan, predsjednik uprave HAC-a.