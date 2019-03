Guaidó se konačno vratio u Venezuelu

Juan Guaidó, samoproglašeni predsjednik Venezuele, čiju je vlast priznalo pedesetak zemlja, najavio je da se vraća u zemlju i pristašama uputio poziv da dođu na veliki oporbeni skup koji je bio najavljen jučer. Njegova turneja po latinoameričkim zemljama bila je uspješna, a jučer se neposredno prije zaključenja broja vratio u zemlju sletivši avionom na aerodrom u glavnom gradu Caracasu. Predsjednik Nicolás Maduro najavio da će pučist Guaidó biti uhićen u trenutku kada pokuša prijeći granicu i ponovno ući u Venezuelu.

Odgodio ispunjenje obećanja

– Nastavit ćemo kretati se dalje, bez straha – rekao je jučer vođa oporbe, a strani su se mediji pitali hoće li biti uhićen.

Iz zemlje je neplanirano izbivao tjedan dana. Isprva je obećao da će u Venezuelu ući već istoga dana, i to s konvojem humanitarne pomoći, no u tome ga je spriječila Madurova vojska. Guaidó nije ispunio obećanje dano građanima Venezuele da će on i njegovi pristaše izvojevati da humanitarna pomoć počne masovno pristizati u zemlju koja je do krajnjih granica izmučena glađu i nedostatkom zdravstvene zaštite. O tome najbolje govori podatak kako od malarije, koja je u toj zemlji bila gotovo iskorijenjena, trenutačno boluje oko pola milijuna ljudi.

U međuvremenu oporbeni čelnici i aktivisti strahuju da je njegovo odsustvo već nanijelo veliku štetu pokretu koji je predvodio. Ponedjeljak ujutro (po lokalnom vremenu) postavljen je kao rok do kojega se mora vratiti jer bi u protivnom moglo doći do osipanja oporbenog pokreta za svrgavanje Madura. Naime, ne bi bilo prvi put da su se raznorodne oporbene stranke rasule u nedostatku jakog i karizmatičnog vođe koji je završio u egzilu. Stoga nije nimalo neobično da su brojni oporbeni zastupnici kazali da će učiniti sve kako bi Juan Guaidó ušao u zemlju i ponovno stao na čelo udružene oporbe.

Neki analitičari tvrde da je on odluku o turneji po susjednim zemljama donio kako bi dobio podršku tamošnjih lidera, što bi uvelike moglo smanjiti šansu da ga Maduro dade uhititi. No predsjednik, kojemu je uspjelo jednu od najbogatijih latinoameričkih zemlja pretvoriti u zemlju teškog siromaštva, potpuno je nepredvidljiv. Njega vjerojatno nimalo ne brine apel američkog predsjednika Donalda Trumpa koji ga je upozorio da ne pokušava uhititi Guaidóa. Maduro je sve sigurniji da do strane vojne intervencije neće doći. Protiv takvog razvoja događaja izjasnio se i sam Trump, a čini se da i susjedne zemlje nisu prevelike pobornice vojnog rušenja Madura.

“Nitko ne podržava Madura”

Guaidó je posjetio Brazil, Ekvador, Argentinu i Kolumbiju. U Argentini su ga je dočekala masa njegovih sunarodnjaka koji su iz zemlje izbjegli kako bi se spasili od gladi, bolesti i siromaštva.

– Nećemo odustati sve dok se svi vi ne budete mogli vratiti svojim kućama u Venezueli. Obećavam vam da će to biti vrlo brzo – rekao je Guaidó. Nekolicina zemalja koje se nalaze u susjedstvu Venezuele već je prihvatila milijune izbjeglica iz te zemlje, pa i Kolumbija čiji je predsjednik krajnje optimističan u vezi sa skorim krajem Madurove vladavine. Ivan Duque naglasio je da Maduro nikada do sada nije bio slabiji te dodao kako ima intenzivnu moralnu obavezu pomoći oporbi da ga svrgne. Duque naglašava kako je kraj njegove vladavine pitanje dana, tjedna ili mjeseca.

– Javnost ga više uopće ne podržava, a njegovi pristaše pripadaju malim grupama tvrdolinijaša kojima se okružio i naoružanim grupacijama koje ga štite. Oni neće dugo izdržati – kazao je Duque koji je svjestan da je njegova zemlja, koja se oporavlja od dugotrajnih unutarnjih sukoba, itekako opterećena s više od 1,2 milijuna izbjeglica iz Venezuele.

Oporba već tjednima pokušava nagovoriti vojsku da uskratipotporu vlastima. Iako se to još nije dogodilo, Kolumbija je rekla da je 600 vojnika susjedne zemlje već pobjeglo preko njihove granice, no to ni blizu nije dovoljna brojka koja bi omogućila oporbi da slavodobitno proglasi pobjedu. Dotad će se Guaidó boriti održati razne skupine koje se protive Maduru na okupu.

