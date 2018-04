U Vinkovcima je danas Most nezavisnih lista održao sedmu programsku konvenciju naziva „Pokret ostanka“ na kojoj su članovima i simpatizerima predstavljene inicijative na koje se Most fokusira kako bi zadržali mlade u Hrvatskoj. Po riječima Mosta mjere koje predlažu omogućile bi ostanak mladih u Hrvatskoj ali i vraćanje onih koji su napustili zemlju zadnjih godina u potrazi za boljim i kvalitetnijim životom.

- Pitaju me je li kasno jer je već toliko ljudi otišlo iz ove zemlje. Ne, nije kasno. Ključ je u vama, ključ je u individualnoj odluci svakog od vas. Nemojte misliti kako se ništa ne može promijeniti. Svaka vaša individualna odluka je korak naprijed. A onda, svi zajedno možemo nešto, pomak je itekako moguć. Moguće je i da se ljudi koji su odučili otići, odluče i vratiti - rekao je Božo Petrov okupljenima.

Pojasnio je i kako su stručnjaci iz Mosta izradili i predstavili svoje inicijative i zakonske prijedloge iz područja koja su važna za svakodnevni život građana. Tako je Javnu upravu predstavio Petrov, pravosuđe je izložila stručna suradnica Mosta Maja Grubišin, poduzetništvo koordinator savjeta Mosta Antonio Pešut, a o poljoprivredi su govorili saborski zastupnik Tomislav Žagar i bivša saborska zastupnica Mosta Ružica Vukovac.

Kada je riječ o reformi javne uprave rečeno je kako je Most u Ministarstvu uprave, prije točno godinu dana, napravio tri projekta za koja su osigurana sredstva EU, ali od travnja prošle godine skupljaju prašinu u ladici ministarstva. Riječ je o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu, E-poslovanju i razvoju kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi. Pojednostavljeno, to bi značilo digitalizaciju procesa i ured bez papira, lakše poslovanje poduzetnicima i profesionalizaciju javne uprave.

U oblasti pravosuđa ciljevi Mosta su jačanje vladavine prava i jednakosti građana pred zakonom, podizanje kvalitete pravosudnog sustava, podizanje povjerenja građana u pravosudni sustav, te iskorjenjivanje negativne selekcije kod postupka imenovanja sudaca i državnih odvjetnika.

U sklopu jačanja poduzetništva detektirali su ukupno 27 mjera koje će predložiti kako bi rasteretili poduzetnike. Predlažu smanjenje nameta i korigiranje raznih pravilnika, pružanje mogućnosti da i studenti budu poduzetnici, te da poduzetniku mogu pomagati članovi obitelji, bez zasnivanja radnog odnosa…

Most osim izloženih inicijativa, svojim Pokretom ostanka obuhvaća i demografske mjere, poput delimitiranja roditeljskih naknada za drugih 6 mjeseci porodiljnog, za blizance, treće, te svako slijedeće dijete do 3 godine života, regulaciju radnog vremena vrtića sukladno potrebama roditelja. Inicijativama iz područja zdravstva, Most se zalaže za niz mjera koje bi osigurale bolji tretman ovog važnog sektora, iz kojeg medicinski djelatnici sve više odlaze u inozemstvo. Inicijative iz područja energetike, Zakon o mikrosolarima i Zakon o toplinarstvu, obuhvaćaju samoopskrbu električnom energijom iz obnovljivih izvora energije i pravilan postupak za uvođenje razdjelnika.

- Želimo učiniti Hrvatsku zemljom u kojoj svi imaju jednaku priliku u odnosu na mogućnosti, gdje mogu ostvariti svoje planove, obitelji da im rade i zarađuju. Želimo zelju jednakih kvaliteta i mogućnosti za sve - rekao je Petrov.