Grčka ima isti problem kao i Hrvatska: Krenuli su s 'čišćenjem' plaža, kazne za turiste idu i do 300 eura

Grčke obalne vlasti počele su uklanjati suncobrane, ležaljke i druge predmete ostavljene preko noći na javnim plažama u nastojanju da zaustave ilegalno "rezerviranje" mjesta od strane turista. U popularnim obalnim regijama poput Halkidikija, općinske ekipe čiste plaže rano ujutro, često koristeći strojeve za uklanjanje opreme ostavljene na pijesku bez nadzora. Lokalni dužnosnici kažu da je praksa 'zauzimanja' mjesta na plaži ostavljanjem osobnih predmeta preko noći postala popularna, ali i dalje strogo zabranjena.

Turisti često ostavljaju suncobrane, ležaljke i male stolove na plaži, pa čak i osiguravaju ih lokotima kako bi označili svoje mjesto za sljedeći dan. Vlasti naglašavaju da to ne daje nikakva prava na prostor, jer sve javne plaže moraju ostati dostupne svima.

Vlasti na Halkidikiju naglašavaju da samo licencirane tvrtke za plažu smiju zauzimati dijelove obale, jer posluju na temelju formalnih sporazuma s općinama i plaćaju najamninu za prostor koji koriste. Javne plaže, naglašavaju, inače su besplatne i ne mogu se privatno rezervirati. „Plaža je besplatna za sve. No nitko nema pravo rezervirati dio nje za sebe“, istaknuli su općinski predstavnici.

Isti pristup primjenjuje se na širem dijelu sjeverne grčke obale, od Kavale do Aleksandrupolisa. Posjetitelji smiju donijeti i koristiti vlastite suncobrane i ležaljke bez plaćanja ulaznice, ali su dužni ukloniti sve stvari prije odlaska. Vlasti su također uvele kazne za prekršaje, a kazne dosežu 300 eura za predmete ostavljene na plaži preko noći. Općinske službe kažu da sve više provode ova pravila tijekom ljetne sezone jer se prenapučenost i potražnja za besplatnim prostorom na plaži intenziviraju.