Grbin: Ne mrzimo HDZ, ali HDZ mrzi Hrvatsku. Da je voli, ne bi radio sve ovo što joj radi

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u petak da oporba ne mrzi HDZ, već HDZ mrzi Hrvatsku najavivši da će u Hrvatskom saboru idući utorak ujedinjena oporba održati zajedničku sjednicu svih oporbenih klubova i najaviti inicijative i akcije.

"Ne, ne mrzimo HDZ. Ne, doista ne. Ali, HDZ mrzi Hrvatsku. Jer da ju voli, da je Hrvatska toj stranci doista na duši, onda HDZ ne bi Hrvatskoj radio sve ovo što joj radi ove godine", rekao je Grbin upitan za komentar izjave premijera Andreja Plenkovića da oporbu spaja jedino mržnja prema HDZ-u.

Grbin je to rekao u Hrvatskom saboru nakon sastanka predstavnika svih oporbenih klubova na kojem su dogovorili zajedničko djelovanje vezano uz aktualnu aferu u Ini. Poručio je kako je ovo "samo zadnja kap koja je prelila čašu".

"Bilo željezo u okolici Karlovca ili milijarda kuna iz Ine, kad god se pojavi prilika netko iz te političke stranke zgrabit će ju i maznut će nešto što HDZ-u ili HDZ-ovcima ne pripada. Nešto što je javno, nešto što je opće dobro, nešto što je od svih građana Hrvatske", rekao je.

Smatra da Hrvatska pod HDZ-om može samo tonuti, ne može disati i ne može živjeti. No, poručio je Grbin, i unatoč tome ih ne mrze.

"Meni ih je žao što žive u jednoj iluziji. Ali, više nego što mi je žao njih, žao mi je svih nas ostalih koji to trpimo i koje to ubija", rekao je. Grbin je kazao i da Plenkovićeve izjave govore u njemu samome, a ne o bilo kome drugom.

Najavio je i da će u utorak, 6. rujna u 9,30 sati u Hrvatskom saboru ujedinjena oporba održati zajedničku sjednicu svih klubova zastupnika, što se, kako je rekao, do sada nije dogodilo u Hrvatskom saboru. Najavio je i da će ona biti javna te će na njoj ići s inicijativama i akcijama.

"S ovom vladom, s politikom koju ova vlada vodi - Hrvatska dalje ne može", poručio je.

Grbin je rekao da je Uprava Ine sama trebala podnijeti ostavku. "Trebala je već davno", poručio je.

Smatra i da bi to u ovim okolnostima bio moralan čin jer, kad im se "pod nosom" dogodi ovakva situacija", onda moralni ljudi daju ostavke. No, kazao je, oni to ne čine jer onda "nema otpremnine" i nema milijuna koje oni sada čekaju.

