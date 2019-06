Gradonačelnica Supetra: Ne sjećam se da je Janica Kostelić bila fizički napadnuta

Kako drugačije reagirati nego ovako kako sam ja postupila - rekla je danas supetarska gradonačelnica Ivana Marković koja je zabranila odigravanje Torcida kupa nakon što je u njenom gradu došlo do brutalnog napada na sezonske radnike.

Marković je večeras na televiziji N1 rekla kako je bez razmišljanja znala što treba napraviti nakon napada na momke i djevojke koji su, kako je rekla, tamo došli zaraditi za kruh. Rekla je da je osjećala sram što se to dogodilo u njenom gradu.

- To je bio emotivan trenutak za sve nas, u tom trenutku trebalo je reagirati. Uopće nisam imala dvojbe oko svoje reakcije, meni je to bila reakcija jednog normalnog čovjeka. Kakva smo to država postali ako normalna reakcija postane takva senzacija? - rekla je.

Marković je rekla kako je najtužnije od svega da je turnir humanitarnog karaktera, što je nespojivo s tim groznim činom.

Na prozivke iz Torcide da im gradonačelnica nije dozvolila oslikavanje grafita posvećenog stradanju Vukovara u Domovinskom ratu Marković je rekla da je to trebalo biti u dijelu zaštićene kulturne jezgre u objektu koji nije vlasništvo grada.

- To je kao da vam padne na pamet da ćete na zidu Dioklecijanove palače raditi grafit - rekla je Ivana Marković.

Istaknula je da Torcida u Supetru ima jedan od najdužih grafita u Supetru i da su se svi grafiti obnavljali prije godinu dana te da nije bilo nikakvih problema. Dodala je i da ide na utakmice Hajduka i prati ga, ali da u tome nije bit.

- To što je netko pripadnik neke skupine ne može biti plašt da se nekoga napada bez razloga - rekla je Ivana Marković, koja smatra da postoji tiha većina koja šuti i sve to skupa gleda.

Na pitanje zašto ovakve reakcije nije bilo kad su navijači na Braču vrijeđali Janicu Kostelić rekla je da se ne sjeća da je u tom slučaju bilo fizičkog nasilja. Rekla je da je i sama u svom poslu doživjela svakakve prijetnje.

VIDEO Bešćutan napad: Prišli mladiću, nokautirali ga pa pobjegli, morao na operaciju: