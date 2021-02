Građani se opraštaju od gradonačelnika Bandića: Upisuju se u Knjigu žalosti, pale svijeće

Brojni građani, suradnici, kolege, prijatelji i poznanici upisuju se u Knjigu žalosti koja je u povodu smrti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića u nedjelju u podne otvorena u predvorju Gradske uprave.

Na zgradi zagrebačke Gradske uprave izvješena je crna zastava, a na pola koplja spuštene su zastave Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Na stepenicama Gradske uprave građani pale lampione. Tim stepenicama penju se da bi stali u red te sačekali da ih gradski službenik pusti u zgradu Gradske uprave kako bi se upisali u Knjigu žalosti i tako oprostili od gradonačelnika Bandića.

Pred zgradom i u predvorju Gradske uprave gdje se nalazi Knjiga žalosti brojni su novinari, snimatelji, fotoreporteri. Kod Knjige su se okupili gradonačelnikovi prijatelji, suradnici, kolege, zaposlenici Gradske uprave.

Kako je živio, tako je i otišao

"Ovo je jedan od najtužnijih dana u mom životu. Noćas su me šokirali pozivi prijatelja da je naš veliki prijatelj umro, da je preminuo naglo. Kako je živio, tako je i otišao i mislim da će trebati vremena da ljudi shvate koliko je volio ovaj grad, koliko je živio za ovaj grad i što je napravio, a to je najvažnije", izjavio je novinarima Zvonimir Šostar, Bandićev dugogodišnji prijatelj i suradnik, bivši pročelnik te sadašnji ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Šostar je rekao i da "nitko nikada nije napravio ni blizu ovoga što je Bandić napravio za života".

Kaže i da je s Bandićem bio prijatelj 25 godina. "Kad izgubite nekoga tko vam je tako drag, to je kao da ste izgubili člana svoje obitelji i nikome od nas nije lako koji smo s njim praktički živjeli, čak više vremena provodili nego sa svojima doma", kaže Šostar.

Šostar je napomenuo i da je kao liječnik Bandiću savjetovao da uspori, ali da on ni jednog jedinog časa nije želio poslušati i rekao je da još ima toliko toga za napraviti i da želi završiti sve ono što je započeo.

"Nisam sreo u životu čovjeka koji je toliko uporan kao što je bio Milan Bandić", dodao je.

Pjevač Miro Ungar novinarima je izjavio da je šokiran prenaglim odlaskom gradonačelnika Bandića.

"Otišao mi je jedan prijatelj, otišao je čovjek koji je pokazao u više trenutaka u mom životu, a nije morao, naklonost prema meni, prema mojoj ličnosti kao umjetniku, koji je prepoznao moje kvalitete koje sam ja dobio onda priliku provesti u djelo i raditi nešto što Zagreb dugo nije imao", istaknuo je Ungar.

Kaže da se Bandiću divi i zbog toga što je toliko toga dobroga napravio, "ali je jadan imao peh".

"Peh je imao strašan - da nas je uzdrmala i epidemija i da nas je uzdrmao potres. To se desilo sada, evo, na kraju. Ja mislim da je to uzdrmalo i njegovo srce, i svi ti grozni napadi na njega. On se nije uopće branio, on nikada nije uopće javno napisao - pa ljudi, što me napadate, pa napravio sam to, to, to ...Šutio je, a ovi svi 'drvlje i kamenje' po njemu. On je šutio i ja sam imao dojam da uopće nema namjeru da se više kandidira. Mislim da smo izgubili čovjeka kakvog više nećemo imati", rekao je Miro Ungar.

VIDEO: Životni put Milana Bandića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ungar kaže da sada život ide dalje i trebamo novog gradonačelnika koji mora "jako, jako se potruditi da bude bolji od gospodina Bandića".

Oproštaj i ispred Bandićeve stranke

"Spasio je život mojoj kćeri, u doslovnom smislu. Ona je sada anđeo, nažalost, zajedno su, a ja moram ovdje patiti za njih oboje. On je meni pomogao, za ovrhe. Teško mi je", rekla je gospođa Nina Kalember koja je u ruci držala lampion na kojem je pisalo "Dragi Milane, hvala ti na svemu - tvoja Nina Kalember". Kaže da je jedan lampion već zapalila na stepenicama Gradske uprave, a taj koji drži u ruci zapalit će u Praškoj ulici, ispred zgrade u kojoj je sjedište Bandićeve stranke.

Kaže da Bandić nikada nikome nije okrenuo leđa, on je uvijek za svakoga vremena imao i nikada nije nikome rekao - ne.

U Knjigu žalosti došli su se upisati i stariji bračni par Julijana i Željko Novak.

"Došao sam odati počast našem gradonačelniku Milanu Bandiću. Zahvaljujem na svemu što je dao za grad. Puno je dao, on je puno izgradio objekata u Zagrebu i mislim da to treba priznati", rekao je Željko. A sada, kaže, očekuje "još dosta neizvjesnosti".

"Vrijedan je bio, marljiv, pomagao je sirotinji, imao je suosjećaj za ljude, nije bio bahat prema ljudima. Puno toga je dobrog napravio", rekla je Julijana.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL 28.02.2021, Zagreb - Gradjani pale svijece ispred zgrade u Buzanovoj 4 u kojoj je zivio preminuli gradonaclenik Milan Bandic Photo: Jurica Galoic/PIXSELL

"Došla sam zapisati zahvalu, žao mi je, ali to je život. Stvarno vidimo kako je živio, radio, bez obzira na optužbe, na sudove, na ovo, na ono. To je moje mišljenje", rekla je gospođa Iris Radetić.

Gospođa Kata Beganović kroz suze je rekla da joj je žao. "Bio je gospodin i ostao je gospodin i sad umro kao gospodin i tog gospodina više neće biti i takav se više neće roditi. Bandića nema, znači Bandić više drugi neće biti. Sve ono što je dao, dao je za grad Zagreb, i sirotinji i bez obzira tko je koje nacije, on je sve dao i ulagao za grad Zagreb i ljudima pomagao", istaknula je i izrazila sućut gospođi Bandić.

I Romi su tužni

Predsjednik udruge "Koalicija Roma Hrvatske" Sead Braco Hasanović rekao je da je otišao čovjek koji je za njega bio "veliki čovjek".

"Otišao je čovjek koji je puno napravio za Zagreb, a i za nas Rome isto. Romi su tužni, vjerujte mi. Neće nikada biti više kao što je bilo kad je bio Milan, ne vjerujem. Velika je šteta što je Zagreb napustio, a to je Božja volja. Mogu ljudi pričati što god hoće, ali on je napravio puno za Zagreb", rekao je kroz suze Sead Braco Hasanović te izrazio sućut obitelji gradonačelnika Bandića - njegovoj supruzi Vesni, kćeri Ani-Mariji i sestri Tonki.