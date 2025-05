Grad Sisak otkazao koncert Bajage i instruktora na Dan grada: Nova vlast zatekla praznu kasu?

KRAJ JEDNE POLITIČKE KARIJERE

Bio je u zatvoru, izbačen iz stranke, osvajao sve manje glasova, a birači mu ne mogu oprostiti ono što je napravio 2021.

Jedino što poslije izbora 2021. godine Sabo nije smio napraviti je da bude u nekoj koaliciji s DP-om, Suverenistima i HDZ-om. On je to napravio i to mu njegovi birači nisu oprostili tako da je ovaj njegov izborni rezultat i očekivan, kaže novinarka Glasa Slavonije iz Vukovara