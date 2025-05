Domagoj Orlić (HDZ) postao novi gradonačelnik Siska- naslijedio projekte u vrijednosti 72 milijuna eura

U Sisku je u petak obavljena primopredaja vlasti. Nakon tri mandata i 12 godina vođenja grada Kristine Ikić Baniček (SDP), vođenje grada Siska preuzeo je gradonačelnik Domagoj Orlić (HDZ), koji je uvjerljivo slavio u 1. krugu lokalnih izbora. Dogradonačelnićku dužnost od Marka Kričke preuzela je Sanja Mioković.

„Analizirat ćemo stanje u gradskoj upravi, ali i trgovačkim društvima i javnim ustanovama jer želimo clean start, želimo znati s čim raspolažemo, želimo znati koje obveze su preuzete ranije, želimo zanti pojedine faze projekata i sve što nas čeka i naravno onda krećemo u realizaciju svega onoga što smo komunicirali u pretkampanji i kampanji.“ – rekao je Orlić nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji dodajući kako ovako visoka pobjeda znači da su Siščani tražili promjenu.

„Siščanke i Siščani su tražili promjenu, jednu novu energiju, jednu novu snagu. Tražili su otvorenost Grada, suradnju i to je ono što planiram učiniti u svom mandatu. Otvoriti gradsku upravu prema svim sugrađanima, slušati potrebe svojih sugrađana i, naravno, uz suradnju s njima, poboljšati suradnju i sa županijskom i državnm razinom vlasti. Jer osobno smatram da su propuštene brojne prilike u proteklom mandatu, a i onom prije jer nije bilo te suradnje. Svi znaju da je bilo pokušaja suradnje s Gradom Siskom i s državne i županijske razine, meutim to nije ostvareno. I stoga smatram da su propuštene prilike, a to prvenstveno možemo vidjeti prema statusu obnove javnih zgrada u nadležnosti Grada Siska, uzevši u komparaciju ono što je država i Sisačko-moslavačka županija učinila na sisačkom području.“ – napomenuo je novi sisački gradonačelnik istaknuvši kako ih čeka puno posla, od kadrovskih rješenja i infrastrukturnih problema do dovršetka obnove, uz započinjanje projekata najavljenih u kampanji i ranije.

Nakon što je rekla kako si ne predbacuje ništa iz svoja tri mandata, kako ostavlja Sisak kao Grad među TOP 7 gradova u Hrvatskoj po ulaganju u sport i obrazovanje te da je ponosna na ono što su napravili u protelih 12 godina, novinari su bivšu gradonačelnicu pitali, kako onda tumači činjenicu da građani sve to nabrojano u nedjelju nisu, očito, prepoznali zadavši joj ovako težak poraz u Sisku i je li zbog toga razočarana.

„Mislim da si osobe koje se bave politikom ne mogu priuštiti da budu razočarani. Gradovi se ne uzimaju, ne otimaju, ne potapaju, gradovi su oduvijek, od početka do kraja, od sugrađana, a mi smo ovdje da radimo kao njihov servis i vodim to u njihovo ime. – rekla je Kristina Ikić Baniček koje je novu sisačku vlast dočekala s hrpom dokumentacije na stolovima prostorije gdje je obavljena primopredaja.

„Ovo što vidite na stolu su projekti koje ostavljam novoj gradskoj upravi, 72 milijuna eura vrijedne investicije s dogradnjom tri vrtića, dogradnjom tri škole i pet IPU projekata o čemu će se moći više saznati. Željela sam, obzirom da mene 2013., osim tri lista papira, nije ništa dočekalo, da novu upravu dočekaju svi podaci, svi projekti i da sve bude apsolutno transparentno. „ - rekla je bivša gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Novi gradonačelnik Domagoj Orlić prvi svoj radni dan započeo je sastancima s pročelnicima te direktorima i ravnateljima gradskih tvrtki i ustanova. „Ovaj grad je posljednjih godina bio grad podjela i moramo vratiti pozitivnu klimu u grad i pozitivno ozračje i ja vjerujem kad se ujedine svi naši sugrađani i kad krenemo puhati u isti rog i gledati ka istom cilju, da Sisak ima odličnu budućnost. „ – zaključio je Orlić.