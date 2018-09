Gotovinski krediti kao stambeni

Nakon što je Adikko bank nedavno na jedan dan ponudio gotovinske kredite uz prepolovljenu kamatu od najnižih 3,1 posto, sad i Sberbank na tjedan dana spušta kamatu na četiri posto. Istodobno se subvencionirani stambeni krediti odobravaju uz kamatne stope od 3,12 do 3,75 posto!

Nevjerojatno je da su te dvije vrste kredita, jedan koji služi zadovoljavanju osnovne ljudske potrebe, drugi koji “busta” potrošnju, makar i akcijski, dostupne po jednakim uvjetima. Štoviše, kamata za gotovince u Adikku je bila i niža od povlaštenih kamata za stambene kredite koje subvencionira država, i to fiksna za cijelo vrijeme otplate, dok je kod subvencioniranih kredita fiksirana samo privremeno, nakon čega je prepuštena utjecaju tržišnih uvjeta kakvi god budu. A teško da će referentne kamate o kojima ovise u dogledno vrijeme biti ponovo u minusu. Činjenica da su gotovinci najprofitabilnija vrsta kredita, koji dioničarima donose najveće i najbrže povrate, glavni je razlog jagme za klijentima u tom segmentu.

Prilika za refinanciranje

Ako baš nije prijeka potreba, trebalo bi zazirati od ulaska u dug za potrošnju, no ovo je definitivno prilika za refinanciranje onima koji su već u dugu i za stare gotovinske kredite plaćaju kamatu i veću od osam ili devet posto. Razlika je bitna: otplaćuje li se 200 tisuća kuna deset godina uz kamatu od četiri posto, dužnik će platiti oko 87 tisuća kuna manje nego da ih je otplaćivao uz kamatu od devet posto: rata bi u prvom slučaju iznosila nešto više od 2000 kuna, u drugom oko 2750 kuna.

Redovne kamate na gotovinske nenamjenske kredite nisu tako niske, ali su i njih konkurencija i prizemljene referentne kamate bitno spustile u odnosu na razdoblje prije nekoliko godina. Sve češće banke su spremne pregovarati o nižoj kamati na upite klijenata ili ako dužnici pokažu namjeru refinanciranja u drugoj banci.

Sberbank od jučer pa do petka spušta kamate na gotovinske kredite u eurima na četiri posto (efektivna kamatna stopa 5,13 posto) za iznose do 30 tisuća eura i rok otplate do 10 godina. Status klijenta ne utječe na visinu kamatne stope, ali traže obvezno ugovaranje police osiguranja otplate kredita, zbog čega i jest velika razlika između nominalne i efektivne kamate. Osim što akciju povezuju s početkom školske godine, kad su i financijski izdaci veći, poručuju da nižim kamatama još uvijek slave povijesni uspjeh hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu na kojem su bili jedan od sponzora fan zone. Za kredit će se moći prijaviti i preko interneta. U redovitoj ponudi najniža kamata za gotovinski kredit iznosi pet posto za eure i šest posto za kune i jedan su od tržišnih napadača kad su posrijedi gotovinci, a u prvih sedam mjeseci odobrili su ih 12 posto više nego u istom razdoblju lani.

Adikko je nakon onog “crvenog petka” kad je ponudio 50 posto niže kamate, nastavio odobravati gotovince uz kamatu od 6,90 posto za kune (EKS 7,47 posto) i 6,20 posto za eure (EKS 6,73 posto). I oni su u odnosu na prošlu godinu rasli – u prvih osam mjeseci volumen ovih kredita bio je 10 posto veći nego u istom razdoblju lani.

U HPB-u isto za kune i eure

RBA gotovinske kredite odobrava samo u kunama, uz najnižu kamatu od 6,41 posto (EKS 6,69 posto), dok HPB daje istu kamatu za kune i eure – 5,40 posto (EKS 5,65 posto), fiksnu prvih pet godina otplate. Erste za kunske kredite ima najnižu kamatu 6,80 posto, za euro 6,13 posto. Njima su gotovinski krediti u prvih osam mjeseci rasli najviše – 50 posto; odobrili su 2,74 mlrd. kuna, a prosječan iznos je 52.500 kn. Splitska i OTP banka imaju najnižu kamatu za kredite u eurima 5,25 posto (EKS 5,77 posto), a za kunske trenutačno traje akcija s kamatom 6,25 posto (EKS od 6,87 posto). U PBZ-u je najniža kamata za kredite u eurima 5,61 posto (EKS 5,76 posto), a za kunske 6,48 posto (EKS 6,88 posto).