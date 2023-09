Gosti belgijskog ministra mokrili po policijskom kombiju, on se branio: 'Nazvao sam ih i izvrijeđao'

Belgijski ministar pravosuđa rekao je u četvrtak u parlamentu da nije vidio troje gostiju na svojoj rođendanskoj proslavi kako mokre na policijski kombi ispred njegove kuće i ispričao se za taj incident koji je izazvao skandal. "Želio bih se ispričati svim policajcima u zemlji (...) Razumijem jako dobro da su zbog toga ogorčeni. To je apsolutno nedopustivo", rekao je ministar Vincent Van Quickenborne na izvanrednom saslušanju pred članovima Odbora za pravosuđe koje je trajalo tri sata.

Otkako je afera izbila 23. kolovoza kada su je otkrili flamanski mediji koji su vidjeli snimke troje gostiju kako mokre na kombi, Vincent Van Quickenborne je tvrdio da nije bio prisutan u tom trenutku i da o tome ništa ne zna.

No početkom tjedna flamanska javna televizija VRT to je dovela u pitanje na osnovi drugih snimaka koje je dobila. Ministar je na drugoj televizijskoj postaji pokazao vlastite snimke, od svojih sigurnosnih kamera, na kojima se vidi kako vidljivo pijan prati svojeg posljednjeg gosta do vrata u 4 sata ujutro.

Oeps…



Privacy-jurist is formeel: “Privécamera van justitieminister Van Quickenborne filmt ook de openbare weg en daarmee overtreedt hij de wet” | Plasincident op feest Vincent Van Quickenborne | https://t.co/v5U09RXR2u https://t.co/dSYbe9pmDy — Stefaan Sintobin (@StefaanSintobin) September 5, 2023

Tužiteljstvo Kortrijka, grada u Zapadnoj Flandriji gdje ministar živi i gdje se u noći s 14. na 15. kolovoza dogodio taj incident, otvorilo je istragu zbog "uvrede". Sve su snimile policijske kamere.

Van Quickenborne je rekao da je surađivao u istrazi zatraživši od troje osumnjičenih da se jave tužiteljima radi ispitivanja. "Pozvao sam ih i izvrijeđao", rekao je. "Zatražio sam ih da se jave istražiteljima, da nisu, ne bih oklijevao dati njihova imena", rekao je.

Afera, koju su belgijski mediji nazvali "Pipigate", dovela je u neugodnu situaciju tog flamanskog liberalnog dužnosnika od kojeg su policijski sindikati zatražili da podnese ostavku.

Premijer Alexander De Croo, koji je kratko bio pristupan na proslavi 50. rođendana svojeg ministra, također je u četvrtak na konferenciji za novinare u Bruxellesu bio upitan o tome. "Bio sam prisutan i također ništa nisam vidio, ali jasno je da je ponašanje nekih gostiju posve neprihvatljivo i da se apsolutno treba ispričati policiji", rekao je.

Na tim snimkama, koje je pokazao i u parlamentu, vidi se kako se naginje unatrag kao da mokri, čemu se njegov prijatelj smije. Van Quickenborne je izjavio da se ne sjeća značenja te geste i da se to ne može povezati s postupkom troje gostiju. "Sviram akustičnu gitaru, to može biti kretnja sviranja gitare", rekao je.

