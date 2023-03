Gost kod Solovjova: Zapad se neće raspasti, a mi moramo dopustiti i naš poraz

U zanimljivom istupu kod Vladimira Solovjova, vodećeg televizijskog propagandista režima Vladimira Putina, ruski redatelj Karen Šahnazarov ustvrdio je da Rusija podcjenjuje jedinstvo Zapada, da treba ozbiljno shvaćati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji “nije puka marioneta” kakvom ga se nastoji prikazati, te da se Rusija treba suočiti i s mogućnošću poraza u Ukrajini.

Šahnazarov je redatelj i producent, direktor velike ruske filmske kompanije Mosfilm.

- Podcijenili smo jedinstvo Zapada. Mi stalno govorimo da će se Zapad raspasti, evo, svaki čas. Da su tamo nekakve demonstracije, u Berlinu ili negdje. Neće toga biti. Ništa se neće raspasti. Kad osjeti da može pobijediti, on će se potruditi pobijediti. To je kod njih na podsvjesnoj razini. To misli i taksist, i konobar. Mislim na Zapad, stvarni Zapad. Ne mislim na Poljake, to nije Zapad. Oni su sluge u tom domu. A Zapad, to je germanska civilizacija. Nijemci, Francuzi. Amerikanci, koji su njihovi nasljednici. Kod nas čitavo vrijeme govore: Amerikanci uništavaju Europu. Ali oni nisu protiv toga! Oni ne smatraju da ih uništavaju. Oni s njima grade taj sustav. Kad ne bi zajedno to gradili, oni bi se drukčije ponašali - ustvrdio je Šahnazarov. U Rusiji se često čuje da države članice EU i NATO-a nemaju suverenitet, pa Šahnazarov spominje i to. Polemizirajući s tvrdnjom da Nijemci nemaju suverenitet, uzvraća tezom kako je to sustav, u koji se sve te europske države savršeno uklapaju jer im sustav “daje određenu prednost”.

- On (taj sustav, op.a.) funkcionira. Ekonomija, razina života… Njima to savršeno odgovara. Stoga ne treba imati iluzije. Da, to je težak, snažan suparnik. Mi smo često govorili kako sve to ide prema zalasku, špenglerovskom. No, strogo govoreći, ni mi se ne smijemo tako otkotrljati zajedno s njima - zaključio je. Pod špenglerovskim zalaskom misli na knjigu njemačkog politologa Oswalda Spenglera, koja je kod nas prevedena kao “Propast Zapada”, u Rusiji kao “zalazak” Europe i zapadnog svijeta, a u originalu je naslov “Der Untergang des Abendlandes”. Strogo govoreći, Šahnazarov nije rekao da je Rusija ta koja doživljava zalazak, ali je vjerojatno najbliže došao do takve tvrdnje u programu ruske državne televizije.

Ta omiljena ruska teza o propasti zapada prisutna je pomalo i u Hrvatskoj, a puno više i u Srbiji, naravno. Zbog toga nam je istup Šahnazarova u ruskoj televizijskoj propagandi Vladimira Solovjova još zanimljiviji.

Šahnazarov se malo kasnije u emisiji čudi tome kako se u Kijevu okupljaju strani državnici. U glavnom gradu države na koju su Rusi pokrenuli invaziju. Iznosi usporedbu s Beogradom 1999., za vrijeme NATO-ova bombardiranja, kad nitko nije smio “ni glavu pomoliti”.

- Prema Zelenskom se trebamo odnositi ozbiljno. On je opasan. On nije bezazlen. On je energičan. On u toj priči igra veliku ulogu. On nije puka marioneta. Oko toga se također zavaravamo. Treba na neki način iz toga izvući neke zaključke. Nije mi jasno, kad vidimo da se neke čudnovate međunarodne konferencije događaju u Kijevu. Na koji način? Sjećam se 1999. godine, sjećam se Beograda. Ma kakve međunarodne konferencije tamo?! Nije se uopće moglo glavu pokazati - govori.

A ovo je dio u kojem govori da Rusi trebaju dopustiti i mogućnost poraza:

- No, da, prijete nam najteže moguće posljedice u slučaju našeg poraza. A poraz trebamo dopustiti. Ne slažem se s onima koji govore nije potrebno, mi ćemo pobijediti. Ne znam. Ja to ne znam. Treba dopustiti poraz. Ako ga ne dopuštaš onda ne tražiš varijante. Ako vjeruješ tek u to da će se sve samo po sebi završiti, ne, to nije ispravno. To je slabost. To nije snaga. To je slabost. Treba znati gledati istini u oči. Treba vidjeti svoje jake i slabe strane. Vidjeti kako je to. Naše društvo nije organizirano za ovakav rat. Nije organizirano. Jer takav rat, kao što je bitka s cijelim Zapadom… Slušajte, tko će pobijediti? Pobijedit će disciplina i željezna organizacija. Pobijedio je Aleksandar Makedonski koji je imao 5000 vojnika. Jer su bili organizirani i on je razbijao sva ta carstva kako je htio - ustvrdio je Šahnazarov i dodao kako takva organizacija i željezna volja ne postoji danas u ruskom društvu. Ma koliko se propagandisti trudili da to stvore ili prikažu kao da postoji.

- Situacija je za nas opasna. Ne trebamo si govoriti da je sad situacija stabilna. Da, danas je stabilna. Ali društvo je bilo stabilno i 1916. godine. Sasvim stabilno je bilo. Osim toga, i 1988. i 1989. je bilo stabilno, tri godine prije kraja SSSR-a. Još je bilo stabilno. A onda odjednom se ispostavi da nije tako stabilno. To je opasna situacija. Zbog toga ne smijemo ni u kojem slučaju izgubiti. Trebamo se organizirati - zaključio je.