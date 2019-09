'GONG je postao trbuhozborac SDP-a'

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader optužio je GONG da šuruje sa SDP-om na štetu njegove stranačke kolegice Dubravke Šuice koja bi trebala biti izabrana za potpredsjednicu Europske komisije. Zamjera im pismo koje su poslali odborima Europskog parlamenta i Kolegiju predsjednika klubova u EP-u koji će saslušavati Šuicu, a u kojemu problematiziraju porijeklo njene imovine.

- Očito je jasna veza SDP-a i GONG-a, očito je GONG postao trbuhozborac SDP-a. Čudi me SDP, imali su priliku u saslušanju Šuice postavljati pitanja, i jesu, ista ova koja sad postavlja GONG, ali tada su mogli glasovanjem izraziti nezadovoljstvo, no ostali su suzdržani. Očito je to po onoj staroj poslovici "sve možemo oprostiti, samo ne možemo uspjeh", a ovo imenovanje je povijesni uspjeh za Hrvatsku – komentira Ante Sanader.

Podsjeća da smo u predizbornom razdoblju, a SDP-u, vjeruje, očito nije drago da HDZ-ovka postane potpredsjednica Europske komisije.

Imovinske kartice Dubravke Šuice, nastavlja, objavljene su cijelo vrijeme, od doba dok je bila gradonačelnica, saborska zastupnica..., i svi, poručuje, imaju javni uvid u njih. Što se tiče neodazivanja na sud predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića, Sanader komentira kako je sudska vlast neovisna te svaki građanin ima odgovornost prema zakonu i nitko, pa ni suci, nije izuzet od odgovornosti.

