'GONG je lijeva nevladina organizacija, vode jednu oštru kampanju protiv Šuice'

Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu je prozvao nevladinu organizaciju GONG kao 'lijevu' nevladinu organizaciju koja se 'isključivo i jedino angažira na politici SDP-a' i koja 'vodi jednu oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske'.

Kritiku rada GONG-a dao je odgovarajući na pitanje Večernjeg lista nakon sastanka s novoizabranom predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen. Tijekom tog sastanka stigla je vijest da je Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta već sada, i prije početka saslušanja svih kandidata, odbio podržati kandidature Mađara Laszla Troscanyija i Rumunjke Rovane Plumb, pa smo Plenkovića pitali o tome urušava li se već sada Ursulin tim novih povjerenika i kako komentira GONG-ovo inzistiranje na tome da Dubravka Šuica objasni porijeklo svoje imovine.

PVRH @AndrejPlenkovic u Bruxellesu se sastao s novoizabranom predsjednicom @EU_Commission @vonderleyen i kandidatkinjom za potpredsjednicu za demokraciju i demografiju @dubravkasuica s kojima je razgovarao o aktualnim temama 🇪🇺 i prioritetima 🇭🇷. pic.twitter.com/jq9ZGALfNp — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) September 26, 2019

- Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europska pitanja Hrvatskoga sabora i tamo su zastupnici SDP-a postavljali ove teme, koje sada kao slučajno baš reciklira GONG, koji se uvijek isključivo i jedino angažira na politici SDP-a. To je jedna lijeva nevladina organizacija, koja sada radi jednu veliku kampanju, šalju dopise svim zastupnicima u EP-u ne bi li poljuljali stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji. U ovom trenutku kvazi-neovisni GONG radi jednu oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske - rekao je Plenković.

- Želite reći da je GONG produžena ruka SDP-a - upitala je novinarka RTL Televizije.

- U ovom slučaju da. Postavljaju ista pitanja kao i Grbin na Odboru. To je jedna utakmica, te stvari se događaju orkestrirano i namjerno. S punom odgovornošću to govorim jer želim da hrvatska javnost to zna - dodao je Plenković.

- Uspijevaju li ta pitanja o Šuičinoj imovini poljuljati povjerenje Ursule von der Leyen u nju - pitali smo.

- Ma kakvi. Dubravka je odgovorila na ta pitanja već na saslušanju u Saboru. Ja ne vidim nikakav problem. Da je problem postojao, ona ne bi bila kandidat - zaključio je Plenković, koji nastavlja posjet u Bruxellesu, gdje ostaje do subote.

