Glupost i fanatici vode u sudnji dan: 'Ljudi nisu ni svjesni koliko je malen i krhak pojas u kojem žive na Zemlji'

Voda se, istina, ne pretvara u krv, ali postaje sve toplija i mijenja se život u morima i rijekama. Komarci su sve krvožedniji, skakavci opsjedaju polja, tuče i oluje sve su snažnije... Koja još od deset tzv. egipatskih zala opisanih u Bibliji nedostaju? Kožne bolesti? Tama? Pomor stoke? Ratova ima, požara također. Pesimisti bi rekli da već živimo u biblijskim apokaliptičnim vremenima, a optimisti da smo tek na putu prema kraju. Jesu li teška vremena koja upravo proživljava čovječanstvo nešto novo i neviđeno ili samo varijacija nečeg već proživljenog? Treba li se bojati kraja svijeta ili je egoistično razmišljati da će upravo ova generacija do njega dovesti? Čuje li se to u daljini topot konja četiriju jahača apokalipse ili to ruži ruski S-400? O, hajdemo to tako reći, čudnim vremenima u kojima živimo i apokalipsi razgovaramo s nekoliko uglednih intelektualaca koji se bave različitim područjima. Na početku – religijski pogled. Uz napomenu da riječ apokalipsa u doslovnom prijevodu znači objava ili otkrivenje, a ne smak svijeta.