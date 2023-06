Geraščenko objavio snimku Prigožinove djece: Pjevaju da su elita i oligarsi

Savjetnik u ukrajinskom MUP-u Anton Geraščenko objavbio je snimku koja se pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj su Prigožinova djeca Pavel i Veronika. Oni na snimci pjevaju pjesmu u kojoj kažu da su elita i oligarsi dok ih drugi mole za novac i ostatke s poda.

- Ruski Telegram kanali objavili su video Prigožinove djece, Pavela (u bejzbolskoj kapi) i Veronike, u Kareliji - objavio je Geraščenko. Snimljeni su kako pjevaju pjesmu u kojoj sebe nazivaju elitom i oligarsima, dok drugi mole za novčiće i ribaju podove, dodao je.

