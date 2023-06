Tragedija se mogla spriječiti: Poginuli su dok su pokušavali ući u zaključano sklonište

Rusija je u srijedu počela evakuirati djecu iz mjesta blizu granice s Ukrajinom koja su zadnjih dana pod jakom topničkom vatrom. Napadi su zaredali na ruskom tlu zadnjih tjedana, a vrhunac je bio u utorak kada je dronovima napadnuta Moskva. Ruske snage, koje od veljače 2022. vode ofenzivu na Ukrajinu, izvele su pak ovog tjedna nekoliko kampanja masovnih udara na glavni grad Kijev raketama i bespilotnim letjelicama s eksplozivom. U zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u četvrtak rano ujutro tri su osobe poginule, među njima dvoje djece.

Tijek događaja:

12:10 - Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da će policija sada patrolirati skloništima kako bi osigurali da su otvorena u trenutku alarma za zračni napad. Istraga je pokrenuta nakon što su tri osobe, uključujući devetogodišnju djevojčicu, ubijene u četvrtak nakon što su pokušale ući u zatvoreno sklonište. U objavi na Telegramu, Kličko je rekao da je fragment projektila pao blizu ulaza u kliniku u četvrti Desnianskyi u glavnom gradu, “4 minute nakon što je objavljen alarm za zračni napad. Ljudi su trčali u sklonište”.“Sada istraga utvrđuje je li sklonište bilo otvoreno. Jesu li u njemu bili ljudi”. Kličko je zatražio smjenu načelnika okruga Desnianskyi dok traje istraga o skloništu, dodajući da treba smijeniti i šefa zdravstvene ustanove, prenosi CNN.

11:45 - Britansko ministarstvo obrane oglasilo se o pojavljivanju oporbenog političara Borisa Nadeždina na državnoj ruskoj televiziji NTV. U svom gostovanju javno je pozvao Vladimira Putina na poraz na sljedećim izborima u svrhu normaliziranja odnosa s ostatkom Europe.

09:39 - Vozač automobila u Kijevu izbjegao je gotovo sigurnu smrt kada je točno ispred njegovog automobila pao projektil tijekom ruskog napada na ukrajinski glavni grad u ponedjeljak 29. svibnja. Na snimci koju je objavio i Reuters vidi se kako dio projektila pada na prometnu cestu.

09:28 - U Kijevu označena zračna uzbuna, prenosi KyivPost. Ljudi su se sakrili u podzemnu željeznicu.

