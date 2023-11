'Gazu neće kontrolirati Hamas, već Palestinska samouprava'

Stotine ljudi pobjegle su pješice nakon što je izraelska vojska u subotu naredila evakuaciju glavne bolnice u Gazi u kojoj je više od 2000 pacijenata, liječnika i medicinskog osoblje te raseljenih ljudi ostalo zarobljeno ratom između Izraela i Hamasa. Nadzornik bolnice Omar Zaqout potvrdio je medijima da je izraelska vojska naredila svima u bolnici Al-Shifa, uključujući doktore, pacijente i raseljene osobe, da evakuiraju medicinski kompleks u roku od jednog sata te da su pacijenti bili prisiljeni otići pod prijetnjom oružjem.

Prema regionalnim ratovima

Mnogi pacijenti su evakuirani, dok je oko 450 nepokretnih pacijenata ostalo s pet liječnika, uključujući direktora i nekoliko medicinskih sestara.

– To je bila kolona užasa. Pored izraelskih tenkova prolazili smo svi, doktori, ranjeni, djeca, žene, starci. Morali smo dići ruke u zrak i nositi bijelu zastavu kako su zahtijevali. Hodali smo kroz ruševine i među leševima koji su već počeli trunuti. Naredili su nam da idemo prema jugu Pojasa Gaze. Našu kolonu pratili su dronovi i izraelski bombarderi. Brojni pacijenti koji su bili prisiljeni napustiti bolnicu Al-Shifa bili su u tako kritičnom stanju da možda neće preživjeti put do druge medicinske ustanove – kazao je Omar Zaqout.

Bolnica je postala žarište rata koji ulazi u sedmi tjedan nakon Hamasovih napada na južni Izrael 7. listopada. UN procjenjuje da se 2300 pacijenata, osoblja i raseljenih Palestinaca sklonilo u Al-Shifu prije nego što su izraelske trupe ušle u bolnicu u srijedu.

Izraelski vojnici pronašli su u blizini bolnice dva mrtva tijela talaca, koja su, kako Hamas tvrdi, doveli na liječenje jer su bili u teškom zdravstvenom stanju. Izraelska vojska naredila je evakuaciju te bolnice jer, kako tvrde, i dalje traže taoce.

Britanski list The Guardian navodi da snimke koje je prikazala izraelska vojska iz bolnice Al-Shifa u Pojasu Gaze, nisu uspjele dokazati tvrdnju da Hamas koristi bolnicu kao svoje vojno sjedište. I The New York Times je izvijestio, nakon što su tri njegova novinara posjetila bolnicu Al-Shifa, da nisu našli naznaka da je Hamas koristio bolnicu za skrivanje oružja i zapovjedni centar. O nedostatku dokaza o postojanju tunela ispod bolnice proteklih su dana pisali strani mediji, a prije dva dana američka mreža CNN objavila je da još nema dokaza o njihovu postojanju.

Analitičari su uvjereni da je plan izraelske vojske zauzimanje bolnice Al-Shifa i, ako uspiju potpuno poraziti Hamas, stvoriti sigurnosni pojas i milijun Palestinaca potjerati na jug Pojasa Gaze te u Egipat i Jordan. Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadi upozorio je u subotu da će učiniti sve što je potrebno da zaustavi raseljavanje Palestinaca.

– Nikad nećemo dopustiti da se to dogodi. Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Učinit ćemo sve što je potrebno da to zaustavimo – rekao je Safadi, ističući kako nas "ovaj rat ne vodi nikamo, nego prema još više sukoba, više patnje i prijetnji širenja u regionalne ratove".

Razljutio Hamas

Najnovija izjava visokog predstavnika EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepa Borrella razljutila je Hamas koji mu je poručio kako će oni nastaviti vladati Pojasom Gaze htio to on ili ne.

– Hamas više ne može kontrolirati Gazu. Dakle, tko će kontrolirati Gazu? Mislim da bi to mogla samo Palestinska samouprava – rekao je Borrell na godišnjoj konferenciju o vanjskoj i sigurnosnoj politici u Bahreinu. Borrell je rekao da je trenutačni rat između Izraela i ekstremnog palestinskog pokreta Hamas u Pojasu Gaze "rezultat kolektivnog političkog i moralnog neuspjeha".