U izraelskom napadu na izbjeglički kamp na Zapadnoj obali petoro ubijenih

Izraelska ratna vlada odobrila je dopremu dva kamiona goriva na dan za Gazu, a u petak navečer ušlo je na to područje i prvih 17.000 litara što je pokrenulo generatore te su djelomično obnovljene telekomunikacijske usluge.

Ograničena količina goriva isporučena je putem UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA), prenosi Reuters citirajući priopćenja operatora Paltel i Jawwal.

I prije početka rata 7. listopada najveći dio Pojasa Gaze uvelike je ovisio o gorivu za pogon generatora, no zadnjih dana nestašice su dramatične. Izraelska "ratna vlada odobrila je jednoglasno preporuku vojske i Shin Beta (izraelska obavještajna služba) zahtjev Sjedinjenih Država da se odobri ulazak dvaju kamiona goriva na dan za potrebe UN-a", objavili su u petak izraelski dužnosnici.

Tijek događaja:

8:55 - Jordanski ministar vanjskih poslova Ajman Safadiupozorio je u subotu da će arapsko kraljevstvo učiniti "sve što je potrebno" da zaustavi raseljavanje Palestinaca u jeku rata Izraela i Hamasa u Gazi.

"Nikad nećemo dopustiti da se to dogodi. Osim što bi to bio ratni zločin, to bi bila i izravna prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti. Učinit ćemo sve što je potrebno da to zaustavimo", rekao je Safadi na sigurnosnom samitu IISS Manama Dialogue u Bahreinu.

Rat Izraela i Hamasa ponovno je probudio dugogodišnje strahove u Jordanu, domu velike populacije palestinskih izbjeglica i njihovih potomaka.

Strahuju da bi Izrael mogao masovno protjerati Palestince s okupirane Zapadne obale, gdje su napadi izraelskih doseljenika na palestinske stanovnike porasli od napada Hamasa 7. listopada.

"Ovaj rat nas ne vodi nigdje nego prema još više sukoba, više patnje i prijetnji širenja u regionalne ratove", rekao je Safadi.

7:05 - U izraelskom napadu na zgradu u okupiranoj Zapadnoj obali ubijeno je najmanje pet Palestinaca, a još dvoje je ozlijeđeno, priopćila je služba hitne pomoći palestinskog Crvenog polumjeseca rano u subotu. Izraelska vojska nije odmah dala komentar o incidentu u izbjegličkom kampu Balata, u središnjem gradu Nablusu.

Palestinski Crveni polumjesec ranije je priopćio da se njihovi medicinari 'bave' s pet ljudi ozbiljno ozlijeđenih od eksplozije, a svi su muškarci u dobi od 19 do 25 godina.

Zapadna obala, dio teritorija koji je Izrael zauzeo u ratu na Bliskom istoku 1967., doživjela je nagli porast nasilja od smrtonosnog napada Hamasovih naoružanih napadača iz Gaze prošlog mjeseca na južni Izrael.

Najmanje 186 Palestinaca, uključujući 51 dijete, ubile su izraelske snage na Zapadnoj obali od listopada, prema podacima UN-a, po kojima su dodatnih osam ubili izraelski doseljenici, dok su četiri Izraelca ubijena u napadima Palestinaca.

6:50- Izraelska vojska tvrdi da je uništila pogon za proizvodnju oružja u Gazi koji je koristila militantna skupina Palestinski islamski džihad (PIJ).

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su izvele eksploziju u četvrtak nakon operacije koja je trajala 12 sati, au kojoj su njihove trupe napadnute.

"Pošta je bila velika prednost za proizvodnju oružja", stoji u priopćenju IDF-a.

"Snage IDF-a pretražile su položaj i uklonile dva kamiona puna oružja, uključujući dijelove rakete Badr-3 (raketa zemlja-zemlja), dijelove UAV-a i obavještajne materijale koji pripadaju PIJ-u."

Također je podijelio video za koji tvrdi da prikazuje trenutak eksplozije.

Sky News nije potvrdio isječak.

6:45 - UN-ove agencije upozorile su u srijedu da će se sustav humanitarnih operacija potpuno urušiti u Gazi. UNRWA navodi da treba oko 160.000 litara goriva na dan kako bi provodila osnove humanitarne operacije.

Zbog nestašica prekinut je rad tvornice za desalinizaciju vode, 60 crpilišta i dvije glavne stanice za pročišćavanje vode, a prijeti opasnost od izbijanja epidemija u gusto naseljenom području s 2,4 milijuna ljudi, od kojih su polovica djeca, a dvije trećine su danas raseljene. UN već tjednima vapi za isporukama goriva kako bi se omogućio rad bolnica i doprema pomoći kamionima.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu opetovano je tvrdio da neće dopustiti dopremu goriva kojim bi se koristili borci Hamasa, pokreta koji je "teroristička organizacija" za Izrael, za Sjedinjene Države i Europsku uniju.

Netanyahu optužuje Hamas da je ugrabio stotine tisuća litara goriva za svoje vojne potrebe.

Visoki američki dužnosnik rekao je da SAD tjednima pritišće Izrael da dopusti dopremu goriva.

U Izraelu je ubijeno 1200 ljudi od 7. listopada uglavnom civila u pokolju koju je izveo Hamas, a više od 240 ljudi uzeo je kao taoce. Izrael je na Hamasova zvjerstva odgovorio masovnom ofenzivom odmazde u kojoj je ubijeno 12.000 ljudi, prema podacima Hamasova ministarstva zdravstva.