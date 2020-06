Fotografija zaštitara kako štiti psa oduševila sve: Ljudi pozvali njegova poslodavca da ga nagradi

Slučajno ulovljen trenutak kad zaštitar dućana u Engleskoj stavlja kišobran iznad zlatnog retrivera kako bi ga zaštitio od kiše uljepšao je mnogima dan i vratio, barem nakratko, vjeru u čovječanstvo.

Fotografija koju je objavila korisnica Twittera @MelGracie prikazuje zaštitara trgovine Morrisons kako drži kišobran iznad psa koji čeka svojeg vlasnika ispred trgovine. Upitan o tome zašto je to učinio, zaštitar Ethan Dearman kazao joj je: - Pa, nikad ne znaš što psi misle o kiši.

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q