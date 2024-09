FOTO/VIDEO Tajfun Yagi stigao je do Vijetnama: Gradom lete reklamni panoi, vlasti pozivaju na evakuaciju

Nakon Kine i Filipina, supertajfun Yagi stigao je i do Vijetnama gdje je poginula najmanje jedna osoba. Zbog vjetrova koji pušu brzinom većom od 230 km/h, Yagi bi mogao postati najsnažnija oluja koja je u posljednjih 10 godina pogodila južnu Kinu. Razorni tajfun je u subotu popodne pogodio obalu sjevernih pokrajina Vijetnama, iščupao je tisuće stabala i odnio brodove, objavio je VNExpress.

U Kini je preventivno evakuirano nešto manje od pola milijuna stanovnika. Naročito je snažno pogođen otok Hainan, poznato turističko odredište s pješčanim plažama i luksuznim hotelima. Osim evakuacije, vlasti su zatvorile neka turistička mjesta i uvele ograničenja za vozače, navodi Xinhua. Kinesko ministarstvo vodnih resursa u četvrtak je podiglo izvanredne mjere na treću, najvišu razinu zbog poplava u Hainanu, ali i u susjednoj južnoj pokrajini Guangdong.

"Yagi će vjerojatno u konačnici biti proglašen najsnažnijim tajfunom koji je pogodio južnu obalu Kine od 2014. godine, a to će jako otežati radove na prevenciji poplava", objavila je agencija Xinhua nakon sastanka dužnosnika zaduženih za kontrolu poplava. Yagi je samo u noći na petak prešao najmanje 400 kilometara od Hong Konga, noseći sa sobom obilne padaline.

U petak je privremeno prekinut rad Hongkonške burze, zatvorene su škole, a javni je prijevoz ograničen. Vlasti su izvijestile o trima ozlijeđenim osobama, objavivši da je materijalna šteta ipak ograničena. Obilna kiša u gradu nastavila padati jednakom žestinom i u subotu.

U međuvremenu, tajfun je stigao do Vijetnama. U Haiphongu su gradom letjeli reklamni panoi, a jedan je muškarac poginuo u pokrajini Hai Duong zbog pada stabla. "Godinama nisam vidjela ovako jak tajfun“, rekla je za AFP Tran Thi Hoa, 48-godišnjakinja koja živi u Haiphongu. Prije nego što je stigao do kopna, tajfun je iščupao stotine stabala na otoku Co To. Snažan vjetar odnio je krovove nekoliko poslovnih zgrada, škola i domova.

Prema lokalnim vlastima, ovo je najjači tajfun zabilježen na otoku u posljednjih nekoliko desetljeća. Predsjednik vlade Vijetnama Pham Minh Chinh pozvao je lokalne vlasti da evakuiraju stanovnike iz opasnih područja. Zatvorene su četiri zračne luke na sjeveru zemlje, uključujući međunarodnu zračnu luku Noi Bai u glavnom gradu, a plovidba je zabranjena od petka.

Tajfuni često pogađaju južne dijelove Kine za vrijeme ljeta i jeseni, formirajući se u toplim oceanima istočno od Filipina i Tajlanda, no prema studiji objavljenoj u srpnju, zbog klimatskih promjena tajfuni se sada u regiji formiraju bliže obali nego ranije, brže jačaju i dulje se zadržavaju nad kopnenim dijelom.

