FOTO/VIDEO Kaos u Engleskoj: U noći pala mjesečna količina kiše, zatvaraju se škole, izdano upozorenje

U ponedjeljak ujutro Britance je neugodno iznenadila velika količina vode na cestama nakon što je između ponoći i 8 sati pala mjesečna količina kiše. Ceste su zatvorene, javni prijevoz otežan, a neke škole i druge javne ustanove zatvorene su zbog značajnih poplava. Najgore je oko Londona gdje je palo više od 60mm kiše, zbog čega su prekinute četiri linije podzemne željeznice kao i brojni vlakovi.

Meteorološka služba aktivirala je crveno upozorenje za dijelove središnje i jugozapadne Engleske do ponedjeljka navečer zbog zabrinutosti da će poplavljene ceste odsjeći neka mjesta, prenosi Daily Mail. Očekuje se do 120 mm kiše do kraja dana, a kiša će nastaviti padati u drugom dijelu tjedna zbog čega su najavljena nova upozorenja.

Okolišna agencija objavila je podatak o 76 uzbuna zbog "mogućeg" plavljenja i 13 zbog "očekivanog" plavljenja od kojih su tri u Londonu. Otkazana je i nogometna utakmica koja se trebala održati u utorak navečer. Očekuje se da će jake kiše padati diljem Engleske prije no što se u noći oblaci pomaknu prema istoku.

Čini s kako će najviše oborina pasti u središnjoj i sjeveroistočnoj Engleskoj te istočnom dijelu Walesa. Za cijelo to područje na snazi je žuto upozorenje. Hitne službe su na terenu, a policijski službenici iz Bedfordshirea zbog velikog opterećenja zamolili su građane da ih zovu samo ako su životno ugroženi ili svjedoče zločinu koji se upravo događa.

Uz kiše, najavljen je i značajan pad temperature koja će biti niža od prosječne za ovo doba godine zbog prodora sjevernih vjetrova. Sutra se očekuju oborine u sjevernom dijelu Engleske i dijelovima Škotske. Na društvenim mrežama dijele se snimke ljudi koji su zapeli u velikim gužvama i automobila koji se jedva probijaju kroz vodene nanose. Policija savjetuje motociklistima da izbjegavaju putovanja poplavljenim područjima.

Watch: Heavy rain causes flooding across London and surrounding commuter towns pic.twitter.com/wyYCYZRMPs — The Standard (@EveningStandard) September 23, 2024

U Aldridgeu je provedena evakuacija mušterija u pubu koji je udarila munja u subotu, a u Stoke-on-Trentu je pokrenuta humanitarna akcija za 79-godišnjakinju kojoj je munja zapalila krov na kući. U okrugu Staffordshire, više od 300 vreća pijeska dostavljeno je do domova ugroženih rastom vodostaja.

GALERIJA Ekstremno vrijeme u Europi: Ciklona Boris izazvala katastrofalne poplave