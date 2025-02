FOTO Užasni prizori nakon teške nesreće u Istri: Jedna osoba poginula, vozila su smrskana

U stravičnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Istri, na dionici ceste Vodnjan-Žminj kod Bibića, poginula je jedna osoba. Još se čeka izvješće nakon očevida kojeg je provela policija, a koje bi trebalo biti objavljeno tijekom dana, no fotografije s mjesta događaja izgledaju stravično - crni Polo u potpunosti je smrskan, a lim je prignječen sve do gepeka.

Drugo vozilo koje je sudjelovalo u nesreći, crveni kamion, nešto je bolje prošao, no i na njemu je prednji dio u potpunosti uništen. Do nesreće je došlo oko 19.40 sati. Cesta je bila zatvorena do završetka očevida.