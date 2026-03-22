PREMIJER U DRUŠTVU BROJNIH KOLEGA POLITIČARA

FOTO Premijer Plenković na koncertu u obnovljenoj bazilici u Palmotićevoj. Evo kako izgleda nakon uloženih 800 tisuća eura

Zagreb: Korizmeni koncert Stala Majka u bazilici Presvetog Srca Isusova
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/31
Autori: Kristina Gaćarić/Hina, Vedrana Larva/Hina
22.03.2026.
u 22:06

Neobarokna bazilika iz 1902. jedan je od najteže stradalih sakralnih objekata u potresima 2020. godine, a korizmeni koncert u prepunoj crkvi bio je svojevrsna proba pred otvaranje tog sakralnog prostora vjernicima u lipnju

Korizmenim koncertom Akademskog zbora i orkestra Palma u obnovljenoj Bazilici Presvetog Srca Isusova u Zagrebu  simbolično je u nedjelju navečer obilježen završetak konstrukcijske obnove tog sakralnog objekta, a na koncertu je bio premijer Andrej Plenković i troje ministara. Neobarokna bazilika iz 1902. jedan je od najteže stradalih sakralnih objekata u potresima 2020. godine, a korizmeni koncert u prepunoj crkvi bio je svojevrsna proba pred otvaranje tog sakralnog prostora vjernicima u lipnju. 

Uz premijera, koncertu su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Obnova bazilike u Palmotićevoj ulici bila je među najopsežnijim zahvatima nakon potresa, izjavila je tom prigodom ministrica Obuljen Koržinek.  Svaki je kulturni spomenik imao svoje specifične izazove, ali ovaj je projekt bio posebno složen i simbolički važan, dodala je. Podsjetila je i na tragičnu pogibiju u potresu Anamarije Carević, uz koju se bazilika zbog blizine mjestu njezina stanovanja snažno veže i nosi dodatnu emocionalnu težinu.

U obnovu je, kako je navela, uloženo oko 28 milijuna eura, većinom iz nacionalnih sredstava, uz velik angažman stručnjaka različitih profila – od inženjera i konstruktora do konzervatora i restauratora. Dodala je da predstoji završetak cjelovite obnove, uključujući restauratorske radove i povratak orgulja, čija je obnova stajala više od 800 tisuća eura. Orgulje su, zbog pandemije, bile izvan bazilike u trenutku potresa, čime je izbjegnuto njihovo oštećenje. Istaknula je i kako će restauratorski radovi na brojnim sakralnim objektima trajati još dugo, naglasivši da je prioritet bio osigurati konstrukcijsku stabilnost i omogućiti što skoriji povratak vjernika, dok će završni radovi ovisiti o raspoloživim sredstvima i kapacitetima restauratorske struke.

Bazilika Presvetog Srca Isusova iz 1902. izgrađena je prema nacrtima arhitekta Janka Holjca. Završetkom konstrukcijske obnove objekt je stabiliziran, no slijede radovi na pročelju i zvoniku te opsežna restauracija unutrašnjosti, izjavio je za HTV rektor bazilike pater Damir Kočiš. Večerašnji koncert nazvao je svojevrsnom „generalnom probom“ za ponovno otvaranje crkve jer se očekuje da će se svetkovina Srca Isusova 12. lipnja proslaviti u bazilici, uz njezin blagoslov. Dodao je kako će se nakon toga bazilika privremeno ponovno biti zatvorena zbog nastavka radova, dok se potpuna obnova i redovito funkcioniranje očekuju sljedeće godine, kada će se obilježiti 125. obljetnica njezine posvete.
Dan kad je Richter probudio Zagreb: Šteta je dosegnula čak 86,4 milijarde kuna
obnova Palmotićeva bazilika Plenković

